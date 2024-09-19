Мировые цены на нефть символически выросли после снижения днем ранее

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.44 растет на 0,03% – до 73,67 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,04%, до 69,91 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам торгов среды нефть марки Brent подешевела на 1,21%, а WTI – на 0,83%.

Поддерживают котировки опубликованные накануне данные Минэнерго США по запасам сырья. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизились на 1,6 млн баррелей (0,4%), до 417,5 млн баррелей, при том, что эксперты ждали снижения запасов только на 0,1 млн баррелей.

Кроме того, Федеральная резервная система США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку – на 50 базисных пунктов, до 4,75–5% годовых.