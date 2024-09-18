Цены на нефть упали из-за роста запасов в США

Мировые цены на нефть снизились после данных API о росте запасов

Мировые цены на нефть снизились в среду утром после публикации данных об увеличении запасов нефти в США, сообщает РИА «Новости». На 7.51 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52% и составила 73,32 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,5% до 69,61 доллара за баррель.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 сентября увеличились на 1,96 млн баррелей. Этот прирост оказался неожиданным для аналитиков, которые ранее прогнозировали снижение запасов.

В среду вечером ожидается публикация официальной еженедельной статистики министерства энергетики США. Ожидается, что данные минэнерго покажут снижение запасов нефти в стране на 0,1 млн баррелей, что контрастирует с данными API.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть резко выросли во вторник утром на фоне ожиданий инвесторов результатов заседания Федеральной резервной системы США, которое влияет на курс доллара и стоимость сырьевых товаров.