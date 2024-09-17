Цены на нефть выросли в ожидании решения ФРС США

Нефть подорожала из-за ожиданий решений ФРС США по учетной ставке

Во вторник утром мировые цены на нефть марки Brent и WTI продемонстрировали рост, что связано с ожиданиями рынков относительно итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, сообщает «РИА Новости». По состоянию на 8.11 мск, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,43% и составила 73,06 доллара за баррель, а цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,54%, до 69,39 доллара за баррель.

Аналитики прогнозируют, что на заседании Федрезерва США может быть принято решение о снижении учетной ставки. Опрос компании CME Group показал, что 69% аналитиков ожидают понижения ставки до 4,75-5%, в то время как другие предполагают снижение до 5-5,25%. Возможное снижение учетной ставки может повлиять на курс доллара, ослабив его, что в свою очередь увеличит спрос на нефть и другие сырьевые товары, делая их более доступными для покупки в других валютах.

Глава сырьевой стратегии в ING Groep NV Уоррен Паттерсон отметил, что рынок нефти обеспокоен степенью снижения учетной ставки ФРС США. По его словам, инвесторы активно закрывают свои позиции перед решением регулятора, что способствует поддержанию высоких цен на нефть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мировые цены на нефть начали снижаться в связи с опасениями относительно спроса на рынке со стороны Китая.