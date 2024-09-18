В Полтавской области задержали двух несовершеннолетних девушек за поджоги автомобилей ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в пресс-службе, задержанные подростки, имена которых не разглашаются, подозреваются в совершении нескольких поджогов военной техники. Мотивы их действий пока до конца не ясны, однако следствие считает, что подростки могли действовать по указанию сторонних лиц, которые обещали им вознаграждение за совершение диверсий, передает РИА «Новости».

По данным следствия, задержанным грозит до восьми лет лишения свободы,

Ранее начальник полиции Киева сообщил, что на Украине с начала инцидентов подожгли более двухсот автомобилей ВСУ, при этом около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.

На Украине начали поджигать автомобили военных, часто ошибочно принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В ответ на это, автомобилисты стали защищать свои машины от поджога, прикрепляя наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования).

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киеве подожгли служебный микроавтобус украинских военных, что вызвало широкий общественный резонанс. Местные СМИ сообщали, что данный инцидент произошел на фоне массовых протестов и нестабильной ситуации в стране. В то же время стало известно, что число подобных актов вандализма в Киеве и других городах Украины увеличивается. С учетом этих обстоятельств, украинские власти приняли решение усилить меры безопасности в столице и других крупных городах.