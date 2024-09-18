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Минпросвещения поддержало ограничение в классах числа не говорящих по-русски детей
Министерство просвещения России поддержало предложение об ограничении в классах числа детей, которые не владеют русским языком, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Так, Лантратова рассказала, что Минпросвещения поддержало предложение партии «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, она добавила, что ранее она совместно с лидером СРЗП Сергеем Мироновым обращались в министерство с просьбой ограничить число таких учеников до 10% от численности класса, говорится в Telegram-канале депутата.
По словам Лантратовой, в регионы уже направлены рекомендации принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком.
В августе зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что партия СРЗП подготовит законопроект о квотах для детей мигрантов в российских школах.
Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить бесплатное образование для детей иностранных граждан в РФ, переведя их на платную основу. Авторы инициативы связывают это с нехваткой мест в школах России и необходимостью создания адаптационных классов для детей мигрантов.