В Госдуму внесли проект о платном образовании для мигрантов

ЛДПР предложила сделать платным образование для мигрантов в России

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно законопроекту, иностранные граждане смогут получать в России дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование, а также профессиональное обучение на платной основе. В пояснительной записке к документу отмечается, что такое решение позволит решить проблему нехватки мест в российских школах, вызванную увеличением числа детей мигрантов, передает РИА «Новости».

Сейчас иностранные дети имеют право на бесплатное образование наравне с российскими гражданами. Однако, по мнению авторов законопроекта, бесконтрольный рост числа детей мигрантов в российских школах приводит к перегрузке образовательных учреждений. Депутаты указывают, что в российских школах сегодня не хватает около 900 тыс. мест.

Кроме того, авторы инициативы подчеркивают необходимость создания специальных адаптационных классов для детей мигрантов, которые бы помогли им быстрее освоить русский язык и адаптироваться к образовательной системе России. По мнению депутатов, такие классы должны быть обязательными, а не факультативными, что потребует дополнительных финансовых затрат и увеличения нагрузки на учителей.

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта, ранее отмечал, что многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, что затрудняет их обучение в российских школах. Он также выразил мнение, что если родители-иностранцы хотят дать своим детям российское образование, они должны быть готовы платить за это.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что учащиеся в российских школах дети мигрантов должны выучить русский язык.