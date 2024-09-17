В Бердянске отметили 81-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Tекст: Ольга Иванова

Глава города Александр Сауленко отметил, что освобождение Бердянска – это не только важная страница в истории региона, но и событие, связанное с подвигами тех, кто боролся за свободу и право на жизнь в условиях тяжелейших испытаний, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

Затем участники церемонии возложили цветы к монументу Вечного огня. На церемонии также присутствовали представители государственного унитарного предприятия «Корпорация развития Запорожской области»: Олег Кожевников, Юрий Горшков, Александр Башкатов, Алексей Андрусенко, Александр Щирский и Александр Бабанин.

Олег Кожевников отметил, что такие памятные события объединяют людей и придают дополнительные силы для преодоления современных вызовов.

Кроме того, в музее «Подвиг» состоялось мероприятие, посвящённое 81-й годовщине освобождения города Бердянска от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии присутствовали ученики 10-11 классов школы №19 «Надежда».

Участники мероприятия узнали об операции по освобождению Бердянска, посмотрели фотографии бердянцев, которые участвовали в этой операции. Также был показан фильм «Реквием», рассказывающий о Бердянске в годы Великой Отечественной войны и о страшных преступлениях фашистов против мирного населения.

Перед ребятами выступили председатель Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций города Бердянска Михаил Ефремов и заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций города Бердянска Александр Чупик.

В завершение мероприятия ребята с энтузиазмом приняли участие в викторине, где продемонстрировали свои знания и подготовленность. Это создало атмосферу единения между поколениями и напомнило всем присутствующим о значимости исторических событий для современности.