Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?9 комментариев
В Бердянске отметили 81-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В Бердянске прошла церемония возложения цветов к монументу Вечного огня и мемориалу М. С. Воронцова. В этот день город отмечает две важные даты: 81-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 197-летие основания города.
Глава города Александр Сауленко отметил, что освобождение Бердянска – это не только важная страница в истории региона, но и событие, связанное с подвигами тех, кто боролся за свободу и право на жизнь в условиях тяжелейших испытаний, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..
Затем участники церемонии возложили цветы к монументу Вечного огня. На церемонии также присутствовали представители государственного унитарного предприятия «Корпорация развития Запорожской области»: Олег Кожевников, Юрий Горшков, Александр Башкатов, Алексей Андрусенко, Александр Щирский и Александр Бабанин.
Олег Кожевников отметил, что такие памятные события объединяют людей и придают дополнительные силы для преодоления современных вызовов.
Кроме того, в музее «Подвиг» состоялось мероприятие, посвящённое 81-й годовщине освобождения города Бердянска от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии присутствовали ученики 10-11 классов школы №19 «Надежда».
Участники мероприятия узнали об операции по освобождению Бердянска, посмотрели фотографии бердянцев, которые участвовали в этой операции. Также был показан фильм «Реквием», рассказывающий о Бердянске в годы Великой Отечественной войны и о страшных преступлениях фашистов против мирного населения.
Перед ребятами выступили председатель Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций города Бердянска Михаил Ефремов и заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций города Бердянска Александр Чупик.
В завершение мероприятия ребята с энтузиазмом приняли участие в викторине, где продемонстрировали свои знания и подготовленность. Это создало атмосферу единения между поколениями и напомнило всем присутствующим о значимости исторических событий для современности.