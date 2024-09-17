Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?4 комментария
Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении
Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили несколько попыток атак ВСУ в Курской области, уничтожив 19 единиц бронетехники и нанеся значительные потери противнику в живой силе.
По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.
При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.
Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.