Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.

При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.

Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.