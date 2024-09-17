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    Латвия предала данные русским при распаде СССР обещания
    Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов
    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии
    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    17 сентября 2024, 13:29 • Новости дня

    CNN: Нехватка вооружения на складах США затрудняет поставки Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

    Как сообщает телеканал, нехватка вооружений означает, что у администрации Байдена все еще есть 6 млрд долларов на вооружение Украины, но у Пентагона нет запасов, которыми он мог бы поделиться, передает РИА «Новости».

    Как сообщил телеканалу один из х чиновников, возобновление запасов оружия также является проблемой для Пентагона.

    По данным CNN, США наращивают производство снарядов калибра 155 мм и комплексов Patriot, как для поставок на Украину, так и для собственной армии, но этой займет годы. CNN также напоминает, что в апреле конгресс США выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 млрд долларов для отправки Украине оружия и техники из американских запасов, но Пентагон не смог использовать эти средства целиком из-за отсутствия оружия, с которыми оно готово расстаться, не рискуя собственной безопасностью.

    Ранее в Раде заявили об угрозе нехватки денег на зарплаты военным ВСУ.

    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьезного логистического узла для украинских вооруженных сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до двух тысяч военных.

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    16 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию

    Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России

    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.

    «Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.

    «Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».

    «Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».

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    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


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    17 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии

    Сирийский источник сообщил о прибытии украинских инструкторов для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    @ Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В провинцию Идлиб прибыло уже 250 инструкторов из вооруженных сил Украины для обучения боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил сирийский осведомленный источник.

    «Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек», – заявил источник РИА «Новости».

    Украинских инструкторов «распределили по производственным объектам» в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. Украинцы учат террористов делать и улучшать беспилотники.

    Инструкторы уже приступили к обучению террористов. Боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, сообщил источник.

    Напомним, турецкие СМИ рассказали, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Aydinlik опубликовала фото с переговоров Украины с террористами. Летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали.

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    16 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нынешние руководители в Вашингтоне в тяге к подавлению инакомыслия и тоталитаризму перещеголяли сюжеты писателя Джорджа Оруэлла, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя санкции США против российских СМИ.

    Оруэлл обладал богатым воображением и историческим предвидением, однако он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство – писатель описал лишь его контуры, не сумев «проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем», отметил министр, передает ТАСС.

    «Его (Оруэлла) перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие, – сказал глава российского МИД. – Это тоталитаризм в чистом виде. И маккартизм тоже был детской игрой, как выяснилось».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

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    17 сентября 2024, 08:37 • Новости дня
    Стало известно о намерении Киева открыть новый фронт против России в Сирии

    Стало известно о договоренностях Киева с террористами открыть новый фронт против России в Сирии

    Стало известно о намерении Киева открыть новый фронт против России в Сирии
    @ Anas Alkharboutli/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина при поддержке США активно обучает террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) новым технологиям производства беспилотников с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против находящихся там сил России, сообщил сирийский осведомленный источник.

    По его данным, группа сотрудников спецслужб Украины более месяца назад посещала несколько раз Идлиб. Там велась координация и планирование ударов по российским силам после отладки новых технологий, в том числе производства дронов, передает РИА «Новости».

    «Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», – заявил источник.

    Ранее сообщалось, что в Идлиб прибыло 250 инструкторов из ВСУ для обучения боевиков.

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    16 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    На Украине решили выставить на торги единственный работающий солеварный завод

    На Украине решили приватизировать единственный работающий солеварный завод

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти приняли решение о включении старейшего и единственного работающего в стране солеварного завода в список объектов, подлежащих приватизации.

    Об этом сообщается на странице украинского фонда госимущества в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    «Солевыварочный Дрогобычский завод» – единственный на Украине производитель пищевой соли, который более 700 лет вываривает соль по традиционной средневековой технологии. Решение включить предприятие в приватизационные списки объяснили тем, что «солеварня нуждается в развитии».

    В мае Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты.

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    17 сентября 2024, 06:19 • Новости дня
    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии

    Украина в третий раз подряд обновила месячный рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии

    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии
    @ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В августе Украина установила рекорд по стоимости импортируемой электроэнергии, при этом рекорд обновляется третий месяц подряд, свидетельствуют данные украинской таможни.

    В августе импорт вырос на 13,5% относительно июля – до рекордных 136,3 млн долларов. Только поставки нефтепродуктов и легковых автомобилей превосходят этот уровень (635 млн долларов и 337,3 млн долларов соответственно). Если же сравнивать с 2023 годом, то закупки электричества возросли почти в 11 раз.

    Предыдущие рекордные значения были зафиксированы в июне (78,5 млн) и июле (120,1 млн). В открытом доступе имеются данные с 2009 года, передает ТАСС.

    Большая часть поставок идет из Венгрии. После остановки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» доля Венгрии в поставках снизилась с 39% до 32,3%. Словакия поставила 22,6%, Румыния – 20,9%. Импорт с начала года оценивается в 449 млн долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август 2023 года.

    Напомним, до начала российской специальной военной операции, а также в первые месяцы СВО Украина в больших количествах экспортировала электричество в соседние страны Европы. Однако удары российских ракет по электростанциям Украины создали большие трудности в обеспечении энергией страны. Энергетические проблемы Украины могут привести к энергетическому кризису и в Европе.

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    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

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    17 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники арестован 44-летний россиянин Денис Постовой, сообщил Минюст США.

    Постовой живет в Сарасоте в штате Флорида. Его обвиняют в «сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве», передает РИА «Новости».

    По утверждению властей США, Постовой занимался незаконными поставками микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

    Напомним, это не первый арест гражданина России американцами по подобным обвинениям. Так, россиянин Артур Петров был арестован на Кипре и передан США. В июле Максим Марченко был приговорен в США к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения. Дмитрий Тимашев также признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Утверждается, что он якобы пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы».

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

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    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

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    16 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Дания дополнительно решила передать Киеву несколько F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания направит Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

    Агентство сообщает, что «в целях безопасности» количество обещанных F-16 и точные даты поставки не разглашаются, передает ТАСС.

    Напомним, 29 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

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    В Красноармейске уничтожены три стратегические автомагистрали ВСУ
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    Водитель из Таджикистана сбил детей на переходе в Москве

    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу

    Владимир Путин призвал правительство подумать над экономическими контрсанкциями. И назвал три российских ресурса, от которых США и ЕС по-прежнему не могут отказаться. Это никель, титан и уран. Что будет, если Россия сама введет запрет на их поставки в недружественные страны? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Латвия предала данные русским при распаде СССР обещания

    Власти Латвии окончательно показали себя предателями тех обещаний, которые были даны русским жителям этой республики при распаде СССР. Ради поддержки русскими отделения Латвии декларировалась «защита родного языка, родной культуры», казалось, что Рига будет бороться лишь с коммунизмом. На самом деле целью оказалась вся русская культура. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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