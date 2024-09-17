Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
CNN: Нехватка вооружения на складах США затрудняет поставки Украине
Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Как сообщает телеканал, нехватка вооружений означает, что у администрации Байдена все еще есть 6 млрд долларов на вооружение Украины, но у Пентагона нет запасов, которыми он мог бы поделиться, передает РИА «Новости».
Как сообщил телеканалу один из х чиновников, возобновление запасов оружия также является проблемой для Пентагона.
По данным CNN, США наращивают производство снарядов калибра 155 мм и комплексов Patriot, как для поставок на Украину, так и для собственной армии, но этой займет годы. CNN также напоминает, что в апреле конгресс США выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 млрд долларов для отправки Украине оружия и техники из американских запасов, но Пентагон не смог использовать эти средства целиком из-за отсутствия оружия, с которыми оно готово расстаться, не рискуя собственной безопасностью.
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