Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает телеканал, нехватка вооружений означает, что у администрации Байдена все еще есть 6 млрд долларов на вооружение Украины, но у Пентагона нет запасов, которыми он мог бы поделиться, передает РИА «Новости».

Как сообщил телеканалу один из х чиновников, возобновление запасов оружия также является проблемой для Пентагона.

По данным CNN, США наращивают производство снарядов калибра 155 мм и комплексов Patriot, как для поставок на Украину, так и для собственной армии, но этой займет годы. CNN также напоминает, что в апреле конгресс США выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 млрд долларов для отправки Украине оружия и техники из американских запасов, но Пентагон не смог использовать эти средства целиком из-за отсутствия оружия, с которыми оно готово расстаться, не рискуя собственной безопасностью.

Ранее в Раде заявили об угрозе нехватки денег на зарплаты военным ВСУ.