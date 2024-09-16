Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа
Полиция округа Мартин американского штата Флорида обнародовала кадры, на которых запечатлено задержание мужчины, подозреваемого в нападении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Видео с нательной камеры полицейского появилось в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России), передает Lenta.Ru.
Напомним, накануне недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба.
В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на Трампа. В ВСУ признали, что несколько раз контактировали с Рутом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ