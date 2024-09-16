В Финляндии арестовали трех подозреваемых в терроризме

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Helsingin Sanomat, мужчин заключили под стражу 13 сентября по решению Окружного суда Хельсинки. Отмечается, что подозреваемые занимались предполагаемой преступной деятельностью в период с начала 2023 года по июнь текущего года, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что в Финляндии ведется расследование по делу троих мужчин иностранного происхождения, подозреваемых в участии в деятельности террористической группировки.

В местной полиции заявили, что деятельность, в которой подозреваются иностранцы, может быть связана с радикальной группировкой «Исламское государство*» (ИГ, запрещено в РФ). По информации издания, во время расследования было выявлено отсутствие на данный момент какой-либо угрозы теракта в Финляндии.

Ранее шведская полиция безопасности задержала в Стокгольме 41-летнего мужчину, объявленного в розыск иностранным государством по подозрению в террористических преступлениях.