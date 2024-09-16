Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
СК задержал главу военного представительства Минобороны за получение взяток
СК задержал начальника военного представительства Минобороны и его подчиненного за получение взяток
По подозрению в получении взяток в размере 11 млн рублей СК задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. Оба признали вину, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Военные следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигурантами вина признана, следствием проверяется причастность Зорина и Популовского к аналогичным преступлениям, в том числе с хищениями средств для нужд гособоронзаказа», – сообщается в Telegram–канале СК.
Следствием установлено, что махинации связаны со Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом кабельной продукции и одноименным торговым домом. Предприятия поставляли в рамках гособоронзаказа электропродукцию и кабеля, исполняли госконтракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
В 2021 году представители хозяйствующих субъектов сговорились с фигурантами об ослаблении контроля при приемке товаров, а также о получении иных преференций при исполнении оборонного заказа в обмен на взятки.
Ранее 3 сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей и злоупотреблении полномочиями.