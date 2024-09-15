  • Новость часаСтало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Киев передал Западу список целей в России для дальнобойных ударов
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России
    ВС России сбили два Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    Грузинская оппозиция осудила готовность властей извиниться перед осетинами
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    4 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    15 сентября 2024, 18:56 • Новости дня

    В Волгоградской области прошла военно-историческая реконструкция времен Великой Отечественной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    В оборонно-спортивном лагере «Авангард» на территории Авиационно-спортивного клуба имени А. М. Числова в Волгоградской области реконструкторы воссоздали эпизод Сталинградской битвы. Зрителями стали финалисты Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

    Представители общероссийского движения «Клубы исторической реконструкции России» подготовили для участников всероссийской игры «Зарница 2.0» тематическое мероприятие, где молодые люди смогли посетить интерактивы, а также увидеть эпизод Сталинградской битвы. На площадке «Узел связи» были установлены телефоны времен Великой Отечественной войны, все желающие смогли проложить линию связи, пообщаться по этим аппаратам. На интерактивной площадке «Арсенал» финалисты игры ознакомились с экспозицией стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны противоборствующих сторон, периода Сталинградской Битвы.

    Ключевым событием стала военно-историческая реконструкция сражения «Битва за Сталинград». Воссоздать события собрались порядка 100 реконструкторов из Волгоградских военно-исторических клубов – «Сталинград Армия Дон», «Клуб имени генерала Глазкова» ВолГАУ, клуб ретро-техники «Наследие Калашникова» и Астраханского клуба «Сателлиты». Реконструкторы показали наступление врага к Сталинграду и отражение армии противника солдатами Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

    Зрителями реконструкции стали 600 финалистов всероссийской игры «Зарница 2.0», которая проходит в Волгоградской области с 5 по 15 сентября. Состязания проходили в двух возрастных категориях, победители будут определены в личном и командном зачетах. Участники преодолевали интеллектуальные и спортивные испытания, демонстрировали навыки стрельбы, военно-полевой тактической медицины, управления и противодействия БПЛА, кибербезопасности, топографии и спортивного ориентирования на местности, а также знание основ государственности, военной истории.

    14 сентября 2024, 20:20 • Новости дня
    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ предстоит разобраться в ситуации, вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин», такое поручение дал глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министр поставил поручение на личный контроль.

    Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за город Украинск.

    Позывной «Гудвин» принадлежал бывшему начальнику подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрию Лысаковскому. В переписке, которая была выложена в соцсетях, он высказывал мнение, что его переводом в штурмовой отряд «отправили в один конец».

    Коментарии (49)
    14 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    В НАТО заявили об «оправданности» дальнобойных ударов по России

    Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение киевскому режиму на использование дальнобойного оружия по целям в глубине России «оправдано с военной точки зрения», заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    «С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на  топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».

    Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.

    Коментарии (19)
    15 сентября 2024, 13:06 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
    Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, заявил почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

    «Сразу после завершения выборов (26 октября), когда зачинщики войны будут осуждены, а виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы и извинимся за то, что по заданию (извне) предательское «Национальное движение» окутало в 2008 году в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», – цитирует Иванишвили ТАСС.

    Он добавил, что противостояние, навязанное врагами страны, завершится прощением и примирением с обеих сторон.

    По словам политика, «Грузинской мечте» нужно получить конституционное большинство на выборах в парламенте, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за войну 2008 года.

    Коментарии (26)
    15 сентября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    Как пишет Bild, Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по российской территории, передают «Ведомости». Издание сообщает также, что он хочет представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.

    Коментарии (40)
    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    @ Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен, заявили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

    Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

    В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

    По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2024, 12:28 • Новости дня
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два самолета Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины, заявили в Минобороны России. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили украинский железнодорожный эшелон с вооружением.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в течение суток сбили два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, ПВО уничтожила истребитель МиГ-29. Также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 БПЛА, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

    Там добавили, что российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА и цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

    В министерстве добавили, что также была поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 148 районах.

    В Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дылеевка, Федоровка, Северск, Константиновка, Звановка, Ступочки и Предтечино ДНР. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

    Там отметили также, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Лиман, Берестовое, Пески-Радьковские, Ковшаровка, Новоегоровка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.  Потери противника составили до 570 военнослужащих, 155-мм гаубица М777, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198, 155-мм буксируемая гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», две гаубицы L-119 и и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (21)
    14 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Посол России в Турции назвал главное препятствие для мирных переговоров

    Посол России в Турции Ерхов: Зеленский стал главным препятствием для переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская власть под предводительством Владимира Зеленского представляет собой главное препятствие в урегулировании, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

    Россия никогда не отказывалась от переговоров, вопрос по ним следует переадресовать киевскому режиму, заявил Ерхов в интервью, передает РИА «Новости».

    «Главным препятствием для достижения договоренностей является режим Зеленского. Россия с самого начала готова была сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей спецоперации политико-дипломатическим путем», – подчеркнул посол.

    В марте 2022 года в Стамбуле были парафированы документы, но Украина решила воевать «до последнего украинца», чтобы добиться поражения России, подчеркнул он.

    Российская сторона и сейчас готова взять за основу стамбульские договоренности, однако их нужно скорректировать с учетом новых реалий.

    «В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договоренностей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне», – заключил дипломат.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2024, 20:42 • Новости дня
    Главой «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова. Новый руководитель детского движения – Герой России и слушатель кадровой программы «Время героев».

    Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.

    Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.

    Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.

    С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.

    Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.

    Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.

    В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.

    Женат, воспитывает двух дочерей.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 21:03 • Новости дня
    У осужденного за хищение земель Минобороны бизнесмена Бородина нашли апартаменты у Кремля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При расследовании по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли апартаменты бизнесмена Сергея Бородина в историческом особняке у Кремля, говорится в судебных документах.

    На Бородина записаны апартаменты 233,7 квадратных метра, они находятся на 3-м Кадашевском переулке рядом с Кремлем, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Отмечается, что это старинный трехэтажный особняк, его построил архитектор Адольф Эрихсон, в нем располагается трехэтажный комплекс в стиле лофт. Апартаменты оцениваются в 250 млн рублей.

    Также на бизнесмена записан участок в подмосковном коттедже в селе Николо-Урюпино стоимостью в 23 млн рублей, 60 соток земли на волжском берегу в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.

    Напомним, Бородина приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения и штрафу в 350 тыс. рублей по делу о хищении земель у Минобороны. Источник сообщал, что предприниматель якобы сможет выйти из тюрьмы по УДО в 2025 году.

    Коментарии (8)
    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

    Коментарии (23)
    15 сентября 2024, 04:10 • Новости дня
    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды

    Суд установил использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды

    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в России) использует концерты, которые дает за границей, для пропаганды антироссийских идей, следует из судебных документов.

    В решении Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом сказано, что он занимался предпринимательской деятельностью на территории иностранных государств в форме концертов, на которых критикует внутреннюю и внешнюю политику России, распространяет соответствующие взгляды и недостоверные сведения о специальной военной операции, передает ТАСС.

    Ранее Галкин пожаловался в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента.

    Коментарии (25)
    15 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием

    Times: Премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок дорогой одежды его жене

    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет газета Times.

    Издание пишет, что Спармер не задекларировал покупку дорогостоящей одежды его жены донором его партии бизнесменом-мультимиллионером Вахидом Алли. Считается, что премьер таким образом нарушил парламентские планы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду после прихода к власти премьера.

    Общая стоимость сделанных жене Стармера подарков неизвестна.

    Ранее Стармер решил предупредить «трудящихся» британцев, что ему придется принять непопулярные решения.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На изучении российских специалистов находится головная часть от ракеты системы HIMARS, в распоряжении военных оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника, сообщили специалисты.

    Источник РИА «Новости» подтвердил, что на изучении в России находится головная часть от ракеты системы HIMARS, которую специалисты начали разбирать, извлекать микросхемы. В распоряжении российских специалистов и оказались элементы системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. Все это будет тщательно проанализировано.

    РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, дальность стрельбы – до 80 км.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2024, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

    Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

    Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

    Коментарии (15)
    Главное
    В Ростовской области за сутки зафиксировано более 50 пожаров
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах
    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
    Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из списка иноагентов

    Чем опасна высокая ставка ЦБ

    Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 19% и не исключил ее роста до 20% уже через месяц. Хотя большинство участников рынка вообще не видело повода для ее повышения. Последний раз столь высокой ставка была в кризисный февраль 2022 года. Что же заставило ЦБ действовать так жестко и что это значит для простых россиян? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Германия выводит из себя Польшу

    Немецко-польские отношения, и без того непростые, внезапно еще более обострились. Причиной стало то, что обе страны декларируют и реализуют усиление борьбы с незаконной миграцией. Однако Польша считает, что Берлин не имеет права ограничивать миграцию теми же методами, что и Варшава. Что именно происходит и как далеко зайдет этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............