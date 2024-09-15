В Волгоградской области прошла военно-историческая реконструкция времен Великой Отечественной войны

Tекст: Ольга Иванова

Представители общероссийского движения «Клубы исторической реконструкции России» подготовили для участников всероссийской игры «Зарница 2.0» тематическое мероприятие, где молодые люди смогли посетить интерактивы, а также увидеть эпизод Сталинградской битвы. На площадке «Узел связи» были установлены телефоны времен Великой Отечественной войны, все желающие смогли проложить линию связи, пообщаться по этим аппаратам. На интерактивной площадке «Арсенал» финалисты игры ознакомились с экспозицией стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны противоборствующих сторон, периода Сталинградской Битвы.

Ключевым событием стала военно-историческая реконструкция сражения «Битва за Сталинград». Воссоздать события собрались порядка 100 реконструкторов из Волгоградских военно-исторических клубов – «Сталинград Армия Дон», «Клуб имени генерала Глазкова» ВолГАУ, клуб ретро-техники «Наследие Калашникова» и Астраханского клуба «Сателлиты». Реконструкторы показали наступление врага к Сталинграду и отражение армии противника солдатами Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Зрителями реконструкции стали 600 финалистов всероссийской игры «Зарница 2.0», которая проходит в Волгоградской области с 5 по 15 сентября. Состязания проходили в двух возрастных категориях, победители будут определены в личном и командном зачетах. Участники преодолевали интеллектуальные и спортивные испытания, демонстрировали навыки стрельбы, военно-полевой тактической медицины, управления и противодействия БПЛА, кибербезопасности, топографии и спортивного ориентирования на местности, а также знание основ государственности, военной истории.