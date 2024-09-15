На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
Times: Премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок дорогой одежды его жене
Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет газета Times.
Издание пишет, что Спармер не задекларировал покупку дорогостоящей одежды его жены донором его партии бизнесменом-мультимиллионером Вахидом Алли. Считается, что премьер таким образом нарушил парламентские планы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду после прихода к власти премьера.
Общая стоимость сделанных жене Стармера подарков неизвестна.
Ранее Стармер решил предупредить «трудящихся» британцев, что ему придется принять непопулярные решения.