Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.0 комментариев
Кирби: США не меняли ограничения на применение Киевом американского оружия
Вашингтон заявил, что не намерен разрешать Украине наносить удары по России американским оружием
США не изменили свою позицию в отношении ограничений на использование Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», – заявил Кирби в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».
Заявление было сделано на фоне сообщений западных СМИ о том, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут принять решение о снятии запрета на удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине изменит его суть и Россия будет вынуждена принять соответствующие меры.