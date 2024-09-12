Юный каратист умер в Подмосковье

14-летний каратист умер в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, мальчик был полностью здоровый, каждый год проходил медобследование. В ходе тренировки он пожал руку товарищу, сделал полшага и упал, передает ТАСС.

«Никаких ударов он не пропускал. Это была обычная работа, он был в полной экипировке. Я попытался ему помочь, снял защиту, пытался привести в чувство. Вызвали врачей, дальше работали они, но, к сожалению, не смогли ничего сделать», – добавил тренер.

Ранее в СК сообщили, что из-за травмы головы, полученной во время тренировочного боя в Кирове, погиб 18-летний спортсмен.