Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Юный каратист умер в Подмосковье
14-летний каратист умер в Подмосковье
Каратист умер во время занятий в Спортивном фонде молодежи «Характер спортсмена» в подмосковной Истре, юному спортсмену было 14 лет, сообщил тренер Артур Мунтян.
По его словам, мальчик был полностью здоровый, каждый год проходил медобследование. В ходе тренировки он пожал руку товарищу, сделал полшага и упал, передает ТАСС.
«Никаких ударов он не пропускал. Это была обычная работа, он был в полной экипировке. Я попытался ему помочь, снял защиту, пытался привести в чувство. Вызвали врачей, дальше работали они, но, к сожалению, не смогли ничего сделать», – добавил тренер.
Ранее в СК сообщили, что из-за травмы головы, полученной во время тренировочного боя в Кирове, погиб 18-летний спортсмен.