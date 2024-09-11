«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.0 комментариев
Глава СПЧ выступил за прохождение службы в армии всех мужчин независимо от здоровья
России необходимо вернуться к всеобщему призыву, чтобы каждый молодой человек независимо от состояния здоровья пошел через армию, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», – сказал Фадеев, выступая с докладом на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.
Он также вспомнил, что осенью 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи побежала за границу. «Прямо на самокатиках и в шортиках побежали на границу с Грузией, с Казахстаном. Многие из этих молодых людей закончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование - это не только знания по профессии, это гораздо шире. Эти ребята не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в этом мире», – подчеркнул Фадеев.
Ранее Фадеев предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен.