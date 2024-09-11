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    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

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    11 сентября 2024, 19:04 • Новости дня

    Глава СПЧ выступил за прохождение службы в армии всех мужчин независимо от здоровья

    Tекст: Валерия Городецкая

    России необходимо вернуться к всеобщему призыву, чтобы каждый молодой человек независимо от состояния здоровья пошел через армию, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    «Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», – сказал Фадеев, выступая с докладом на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Он также вспомнил, что осенью 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи побежала за границу. «Прямо на самокатиках и в шортиках побежали на границу с Грузией, с Казахстаном. Многие из этих молодых людей закончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование - это не только знания по профессии, это гораздо шире. Эти ребята не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в этом мире», – подчеркнул Фадеев.

    Ранее Фадеев предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен.

    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

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    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    10 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малые Щербаки Запорожской области нанесен точный удар по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 90 человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По словам Лебедева, украинские военнослужащие, попавшие под удар, прибыли на подкрепление, передает РИА «Новости».

    Кроме того, нанесен удар по технике и группе личного состава ВСУ под Запорожьем, добавил он. «Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка на подконтрольной ВСУ части Запорожской области). Это только в том месте. Били и в другие места», – сказал Лебедев.

    В субботу глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части региона, за сутки прозвучало 265 взрывов.

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    11 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от поставляемого через украинскую территорию газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    «ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», – сказала Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом объем импортируемого в ЕС российского газа «все еще впечатляющий», несмотря на то, что он снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, заявила еврокомиссар.

    Она добавила, что европейские компании не намерены прекращать закупки российского природного газа, пока это не запрещено санкциями.

    Напомним, контракт на поставки российского газа в европейские страны через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.

    Ранее в США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России.

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    11 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка захвата российской буровой вышки в Черном море является медийной операцией киевского режима, приуроченной к приезду высоких представителей США и Европы, заявило Минобороны.

    Эта операция «захлебнулась в крови» и унесла жизни «многих десятков украинских военнослужащих», подчеркнули в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море.

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    11 сентября 2024, 11:58 • Новости дня
    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников

    Чибис: В Мурманской области система ПВО отразила атаку украинских беспилотников

    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Мурманской области была предпринята попытка атаки беспилотников, сработала система ПВО, все угрозы ликвидированы, сообщил губернатор Андрей Чибис.

    В своем Telegram-канале он указал, что в регионе зафиксированы попытки украинских беспилотников проникнуть на территорию, силы ПВО были незамедлительно приведены в боевую готовность и успешно отразили атаку.

    Чибис отметил, что в связи с обострившейся обстановкой в регионе могут быть введены временные ограничения. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим мерам, направленным на обеспечение безопасности.

    Ранее власти Мурманска временно ограничили работу аэропорта.

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    11 сентября 2024, 08:46 • Новости дня
    После схода вагонов поезда в Белгородской области возбуждено дело о теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области.

    В Telegram-канале СК указано, что инцидент случился в результате вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Машинист и его помощник не пострадали.

    Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Также организованы оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к совершению преступления.

    Ранее в управлении Юго-Восточной железной дороги сообщили, что грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области. Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области.

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    10 сентября 2024, 21:19 • Новости дня
    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в октябре прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники.

    По данным Haber Global, Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани 23-24 октября, передает РИА «Новости».

    Перед этим он примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в ноябре у него запланировано участие в климатическом саммите COP-2 в Баку и саммите лидеров G20 в Бразилии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о подготовке к рассмотрению заявки Турции на полноформатное членство в БРИКС.

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    11 сентября 2024, 13:16 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России

    Сенатор Долгов: Разрешение США на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень

    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы администрации Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ стоит рассматривать как политический шаг. Тем не менее официальное разрешение Вашингтона поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о работе Белого дома над отменой запрета на дальнобойные удары по России.

    «Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает сенатор Константин Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами.

    «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, оно негласно действует уже сейчас. Противник использует в ходе атак на российские регионы беспилотники, в том числе поставленные из-за рубежа. Более того, ВСУ бьют по территории России западными ракетами. Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», – подчеркнул Долгов.

    «Мы имеем дело с террористами и теми, кто поддерживает международный терроризм, – США и Европой. И Россия противостоит их политике», – указал сенатор. По его мнению, лучшим ответом Москвы на планы Вашингтона станет решение задач спецоперации и силовое подавление противника. 

    «Никакое оружие и решение Запада не изменит ход СВО. Другое дело, что жертв по вине США и Украины может быть больше», – уточнил собеседник. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие третьим странам. «Пришло ли сейчас время для этого – решит президент. Но такой ответ на действия Вашингтона вполне возможен», – заключил Долгов.

    Ранее Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли ВСУ использовать «сложные системы», которые предоставляют западные союзники, и в состоянии ли они их обслуживать.

    «Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение на дальнобойные удары по России) не исключено», – цитирует Блинкена «Интерфакс».   

    Корреспондент издания Axios накануне сообщила, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит Энтони Блинкен.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    МИД сообщил о новых фактах нарушения границы западными журналистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России зафиксированы новые случаи нарушения границы страны представителями западных СМИ, сообщило Министерство иностранных дел.

    Правоохранительные органы выясняют, каким образом иностранные журналисты проникают на российскую территорию, добавили во внешнеполитическом ведомстве, передает РИА «Новости».

    Ранее австралийские и британские журналисты незаконно посетили Курскую область. МИД пообещал ответ на незаконное проникновение журналистов в Россию.

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    10 сентября 2024, 21:28 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу после атаки БПЛА
    Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу после атаки БПЛА
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после массированного налета украинских дронов.

    Как сообщили в пресс-службе аэропорта, возобновлена работа по приему и выпуску рейсов, открыта регистрация пассажиров, передает ТАСС.

    Аэропорт Жуковский приостанавливал работу из-за атаки беспилотников минувшей ночью. На территории воздушной гавани были обнаружены обломки сбитого дрона.

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    10 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    В Подмосковье задержали подозреваемого в похищении детей мигранта

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщило ГУ МВД по Подмосковью.

    По информации ведомства, мигрант похитил двух мальчиков и скрылся с ними в строительном вагончике на ферме в деревне Аксенки. Стражи порядка задержали мужчину и освободили детей.

    «В ходе опроса подозреваемый признался, что несовершеннолетние были детьми его знакомых. Они вместе снимали дом в городе Ряжске Рязанской области», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Московской области.

    В июле трех граждан Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве.

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    11 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Шольц призвал созвать конференцию по конфликту на Украине с участием России
    Шольц призвал созвать конференцию по конфликту на Украине с участием России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    По вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», – передает ТАСС его слова.

    Шольц отметил, что наступило время «изучить, какие возможности существуют».

    Ранее канцлер Германии уже заявлял, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что таким образом Запад пытается не допустить обвала фронта и остановить продвижение российских сил.

    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования по Украине.

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    11 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    Рябков заявил, что Россия не пойдет на ультиматумы по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена идти на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

    По его словам, украинскому руководству необходимо трезво оценить ситуацию и отказаться от нереалистичных требований, передает RT.

    Дипломат подчеркнул, что Москва не намерена идти на уступки под давлением и будет продолжать отстаивать свою позицию.

    «Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были», – заявил Рябков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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