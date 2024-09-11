Премьер Грузии рассказал о смелости посла в Киеве на фоне западных дипломатов

Премьер Грузии Кобахидзе раскритиковал Украину за отзыв временного поверенного

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это решение не служит развитию двусторонних отношений», – заявил премьер. По словам главы правительства Грузии, грузинская сторона «не отзывала своего посла с Украины и не заставляла покинуть Грузию посла Украины, как это сделала украинская сторона».

«Сначала Украина отозвала своего посла по двум причинам – мы не присоединились к антироссийским санкциям, что стало бы обрушением нашей экономики, а также не открыли «второй фронт», отправив наших вооруженных добровольцев на Украину», – сказал Кобахидзе.

«После этого нашего посла практически изгнали с Украины, а он с началом военных действий ни на день не покидал Украину, в отличие от многих других послов, в том числе западных, объявивших эвакуацию», – сказал премьер-министр.

«И это не оценили ни послу, ни нашей стране. Но это решение властей Украины, которое вызывает у нас крайнее сожаление. Мы остаемся в режиме односторонней дружбы, это нужно народу Украины и это нужно дружественной нам Украине», – подчеркнул он.

Ранее Кобахидзе говорил, что решение нового главы МИД Украины Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина связано с приобретением украинским дипломатом стиральной машины.