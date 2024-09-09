Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«В отличие от отзыва посла (в 2022 году) это не политический акт, это связано с приобретением бытовых вещей представителем дипломатической миссии (Украины), – сказал премьер-министр. – По мнению украинских властей, в военное время не следовало приобретать стиральную машину».

По его словам, в 2022 году Украина приняла «чисто политическое решение», отозвав из Грузии посла.

«Мы не ввели санкции (против России), не отправили на Украину с санкции правительства вооруженных добровольцев», – напомнил Ираклий Кобахидзе о решении Киева после начала СВО.

Напомним, ранее в понедельник новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что решение Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина может отвечать «политике имитации Киевом сильных дипломатических ходов на фоне собственных больших сложностей».