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Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
Решение нового главы МИД Украины Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина связано с приобретением украинским дипломатом стиральной машины, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В отличие от отзыва посла (в 2022 году) это не политический акт, это связано с приобретением бытовых вещей представителем дипломатической миссии (Украины), – сказал премьер-министр. – По мнению украинских властей, в военное время не следовало приобретать стиральную машину».
По его словам, в 2022 году Украина приняла «чисто политическое решение», отозвав из Грузии посла.
«Мы не ввели санкции (против России), не отправили на Украину с санкции правительства вооруженных добровольцев», – напомнил Ираклий Кобахидзе о решении Киева после начала СВО.
Напомним, ранее в понедельник новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что решение Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина может отвечать «политике имитации Киевом сильных дипломатических ходов на фоне собственных больших сложностей».