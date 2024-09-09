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    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    9 сентября 2024, 04:58 • Новости дня

    Новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии

    Глава МИД Украины Сибига объявил о намерении снять Харишина с поста временного поверенного в делах страны в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Михаила Харишина снимут с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за «полного непонимания» им нынешних реалий, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Сибига сообщил, что внес представление «о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного в Грузии». В качестве причины такого решения указано «полное непонимание» Харишиным «реалий дипломатии воюющего государства», передает ТАСС.

    Кроме того, Сибига решил уволить замглавы МИД Ирину Боровец. Он сообщил, что у ведомства «будет новая структура», планируется «пересмотрены штатные расписания посольств».

    Сибига рассказал, что на совещании с послами и генконсулами Украины «указал на новый ритм, энергию и подходы» в работе министерства.

    Напомним, Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов. Киев отказался выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.

    8 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине

    Политолог Рар: Шольц реагирует на гаснущее желание немцев поддерживать Украину

    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Олаф Шольц осознает, что предстоящие выборы в Бранденбурге его партия может выиграть только за счет призывов к миру на Украине, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине пришло время для переговоров.

    «Канцлер чувствует, что в немецком обществе гаснет уровень поддержки Украины. Об этом в частности свидетельствуют результаты земельных выборов в восточной Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что через две недели состоятся земельные выборы в Бранденбурге. «Шольц понимает, что его партия может выиграть только призывами к миру на Украине», – объяснил собеседник.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «моменте для дискуссий» в контексте завершения конфликта на Украине. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», – сказал он в интервью телеканалу ZDF.

    Канцлер также отметил, что страны Запада и Украина планируют провести еще одну «мирную конференцию» и он вместе с Владимиром Зеленским хочет видеть Россию среди участников мероприятия. Шольц при этом добавил, что намерен продолжить усилия по поддержке Киева, но признал, что некоторые граждане не согласны с этим, о чем свидетельствует успех правых на региональных выборах в Германии.

    Германия второй после США по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения ВСУ в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 15:52 • Новости дня
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    Названы имена погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве офицеров
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате российского удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погиб ряд украинских офицеров, пишут украинские СМИ.

    Среди погибших значатся подполковники Андрей Назаренко и Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271. Ранее британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.

    Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.

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    8 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

    Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
    @ Federal government of the United States/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, в 2022 году якобы существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

    «Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

    Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

    Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    8 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    Совбез Белоруссии заявил о многотысячной группировке ВСУ у границы
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью порядка 14 тыс. человек, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    «Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 тысяч военнослужащих», – сказал он в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

    Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы «сосредотачивает значительное количество личного состава, в том числе сил специальных операций, вооружения и военной техники… в Гомельской области вблизи северных границ Украины».

    В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня». Позже Белоруссия опровергла направление Украиной требований об отводе войск от границы.

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    8 сентября 2024, 19:25 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Дергачи в пригороде Харькова поражен склад с боекомплектами для ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    «Вечером 8 сентября по военному объекту в Харькове был нанесен удар. В 17.15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи», – цитирует Лебедева РИА «Новости».

    По его словам, в результате удара произошел сильный взрыв с последующей детонацией.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы.

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    8 сентября 2024, 09:43 • Новости дня
    CNN: В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений
    CNN: В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений
    @ Spc. Leonard Beckett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN.

    Как говорится в материале, за 2,5 года наступления ВС России уничтожили множество подразделений ВСУ, а подкреплений не хватает, что истощает и деморализует некоторых солдат, передает РИА «Новости». Там добавили, что ситуация особенно катастрофическая в районе Красноармейска и на других участках фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии.

    Один из командиров ВСУ сообщил, что многие новобранцы ВСУ после первого боя бросают позиции, отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.

    Ранее командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что число украинских солдат, самовольно оставляющих расположение подразделений, в которых они служат, в отдельных случаях может доходить до 30% личного состава.

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    8 сентября 2024, 07:26 • Новости дня
    Напавшие с Канахиным на Брянскую область уроженцы России объявлены в розыск

    Московский суд заочно арестовал сообщников актера Канахина за террористическое нападение на Брянскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Участники террористической организации, воюющие на стороне Украины, Александр Галанов и Алексей Огурцов заочно арестованы московским судом и объявлены в международный розыск. В 2023 году они совершили теракт против жителей Брянской области.

    Галанов (псевдоним – Освальд Лемох) – уроженец Кемеровской области, Огурцов – Ярославской. Они обвиняются по статьям УК России о теракте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, передает ТАСС.

    «Им инкриминируются три умышленных тяжких преступления против общественной безопасности и общественного порядка», – сообщили в правоохранительных органах.

    Напомним, в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека. В члене напавшей ДРГ узнали актера Кирилла Канахина, который прежде снимался в сериалах «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». В России он заочно приговорен к пожизненному сроку.

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    8 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Гладков: Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В результате взрыва произошло возгорание, пожарные приступили к тушению огня, написал Гладков в Telegram-канале.

    «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил он.

    Накануне в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.

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    8 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    В Харькове раздались взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне воздушной тревоги в Харькове в воскресенье прозвучали несколько взрывов, пишут украинские СМИ.

    Помимо Харьковской области, воздушная тревога также объявлена в Сумской области, передает ТАСС.

    Накануне взрывы прогремели в Полтаве и Сумах.

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    8 сентября 2024, 11:47 • Новости дня
    Власти Киева сообщили о взрыве на автотранспортном предприятии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автотранспортное предприятие повреждено в результате взрыва в Голосеевском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    По данным Госслужбы по чрезвычайным обстоятельствам, здание разрушилось частично, минимум два человека погибли, передает ТАСС.

    Ранее в центре Киева произошел взрыв.

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    8 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    Дети пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска обстреляли Белгородскую область, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в дом пострадали двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «ночь выдалась тревожная». «Два ребенка ранены, их доставили в медицинское учреждение», – сказал он.

    Кроме того, губернатор сообщил, что в больницах остаются 65 мирных жителей, в том числе семеро детей. Четверо взрослых и трое детей отправлены в Москву.

    По словам Гладкова, «наибольший урон» вызывают атаки БПЛА. Муниципальным образованиям переданы свыше 200 единиц РЭБ, дополнительно 35 станций разместят на машинах скорой помощи – всего будет 65 машин СМП с РЭБ.

    Напомним, около 20.10 мск украинский БПЛА был сбит силами ПВО над Белгородской областью.

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    8 сентября 2024, 18:34 • Новости дня
    Украинский дрон уничтожен над Курской областью

    Минобороны: Украинский дрон уничтожен над Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны.

    Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории России с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 16.30, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Ранее ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области.

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    8 сентября 2024, 14:50 • Новости дня
    ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области

    Минобороны: ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ПВО днем в воскресенье пресекла попытку ВСУ атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    «Около 12.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Оба беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

    Напомним, ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями.

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