Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии
Глава МИД Украины Сибига объявил о намерении снять Харишина с поста временного поверенного в делах страны в Грузии
Михаила Харишина снимут с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за «полного непонимания» им нынешних реалий, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Сибига сообщил, что внес представление «о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного в Грузии». В качестве причины такого решения указано «полное непонимание» Харишиным «реалий дипломатии воюющего государства», передает ТАСС.
Кроме того, Сибига решил уволить замглавы МИД Ирину Боровец. Он сообщил, что у ведомства «будет новая структура», планируется «пересмотрены штатные расписания посольств».
Сибига рассказал, что на совещании с послами и генконсулами Украины «указал на новый ритм, энергию и подходы» в работе министерства.
Напомним, Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов. Киев отказался выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.