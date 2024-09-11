Патриарх Кирилл назвал возможные страшные последствия внедрения искусственного интеллекта

Tекст: Дарья Григоренко

Глава Русской православной церкви выступил после своей лекции «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме с предостережением о потенциальных опасностях, связанных с бурным развитием технологий искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

По мнению патриарха Кирилла, если человечество не обратит должного внимания на укрепление своей духовной и нравственной основы, то может столкнуться с катастрофическими последствиями. Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта может привести к созданию мощных технологий, которые могут быть использованы как во благо человечества, так и для его уничтожения. Патриарх призвал людей укрепить свою веру в Бога и следовать нравственным принципам, чтобы избежать глобальной катастрофы.

По его мнению, развитие человека и человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства, а прогресс должен идти путем, не наносящим ущерба природе, человеку и обществу.

«Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта. Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это нужно всем нам осознавать ясно, и единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир… Что такое апокалипсис? Конец света. Спокойный конец света? Нет, катастрофический конец света, глобальная катастрофа. Она может быть только в том случае, если человек откажется от Бога и от нравственного закона», – отметил патриарх.