Сербский вице-премьер Вулин заявил, что давление на Белград по вопросу Косово подталкивает страну вступить в БРИКС

Tекст: Константин Сергеев

Вице-премьер Сербии сейчас принимает участие во встрече представителей по безопасности в формате БРИКС+, которая проходит в Санкт-Петербурге 10-12 сентября, сообщило РИА «Новости».

Ранее Александр Вулин указал, что БРИКС для Сербии – шанс и реальная альтернатива Евросоюзу. Дело, в частности, в том, что «БРИКС ничего не требует от Сербии, а предложить может больше, чем она просит».

На прошлой неделе сообщалось, что Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича на саммит БРИКС в Казани. В ходе встречи глав государств может быть подписано выгодное для Сербии газовое соглашении и решен ряд других важных для этой страны вопросов.