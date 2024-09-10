Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
В аэропорту Жуковский упали обломки сбитого беспилотника
На территории воздушной гавани Жуковский обнаружены обломки сбитого во время утренней атаки дрона, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Осколки упали на территории контролируемой зоны Международного аэропорта Жуковский, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Там добавили, что никто не пострадал и не погиб, перронное покрытие не разрушено.
В момент падения обломков аэропорт закрывали на прием и выпуск самолетов.
Росавиация сообщала, что Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введения временных ограничений.