В аэропорту Жуковский упали обломки сбитого беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярев

Осколки упали на территории контролируемой зоны Международного аэропорта Жуковский, сообщили в пресс-службе ТАСС.

Там добавили, что никто не пострадал и не погиб, перронное покрытие не разрушено.

В момент падения обломков аэропорт закрывали на прием и выпуск самолетов.

Росавиация сообщала, что Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введения временных ограничений.