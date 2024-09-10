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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

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    10 сентября 2024, 08:40 • Новости дня

    Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений

    Росавиация: Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений

    Tекст: Александра Юдина

    Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, связанных с обеспечением безопасности полетов, сообщает Росавиация.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 7.58 в московском авиаузле ограничения на полеты были сняты.

    В результате введенных ограничений несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Так, пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии», летевших в Москву, приземлились в других городах.

    Уточняется, что задержка произошла на рейсах Домодедово – Бодрум, Домодедово – Сочи, Жуковский – Самарканд, Екатеринбург – Домодедово, Омск – Домодедово, Наманган – Жуковский, Худжанд – Жуковский.

    Ранее аэропорт Внуково приостановил работу. Жуковский также был закрыт на прием и вылет самолетов. Кроме того, во вторник была ограничена работа аэропорта Казани.

    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

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    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Суд в Москве арестовал бойца MMA Мискиншоева за избиение мужчины

    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о нападении на мужчину у метро «Рязанский проспект» в Москве арестован боец смешанных единоборств (MMA) Эраджа Мискиншоев.

    Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы, передает ТАСС. По информации с сайта суда, Мискиншоев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

    По версии следствия, боец вместе со знакомым в ходе драки у метро «Рязанский проспект» причинил незнакомцу тяжелые травмы.

    Мискиншоев, 24-летний уроженец Таджикистана, является мастером спорта по боевому самбо и имеет опыт выступлений на соревнованиях по панкратиону. Он выиграл три из четырех боев на турнирах MMA.

    В прошлом году бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана спецоперации.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 02:56 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Мосгордуму и заксобрание Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах в Мосгордуму и законодательное собрание Севастополя обработано 100% протоколов. Победу и в Москве, и в Севастополе одержала «Единая Россия».

    В Мосгордуме ЕР получает 38 мандатов, еще три достались КПРФ, по одному получили «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, два мандата – за самовыдвиженцами, передает ТАСС.

    На выборах депутатов законодательного собрания Севастополя за ЕР проголосовали 71,61% избирателей. Второе место заняли «Новые люди» с 6,98% голосов, третье – ЛДПР с 6,87%. КПРФ получила 5,79%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,13%. «Коммунисты России» набрали 3,46%, передает РИА «Новости».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов.

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    7 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в режим видео-конференц-связи в парке «Зарядье» принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы.

    Во время ВКС главе государства рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством  по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

    В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

    Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

    Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

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    7 сентября 2024, 13:59 • Новости дня
    Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в режиме ВКС приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии Московского метрополитена.

    Уточняется, что для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий в себя станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов», передает ТАСС.

    Известно, что на станции «Новаторская» организована пересадка на Большую кольцевую линию.

    Троицкая линия пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 км с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.

    Ожидается, что открытие первого участка новой линии улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей, а более 800 тыс. жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген) получат метро в пешей доступности.

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    7 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    На МКАД столкнулись несколько машин, движение затруднено

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Московской кольцевой автодороге в субботу произошло столкновение нескольких автомобилей, движение транспорта затруднено, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Авария произошла на внутренней стороне МКАД у съезда №104, на месте работают оперативные службы, сообщил департамент в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что из-за ДТП затруднено движение на 3,7 километра, ведомство попросило выбирать пути объезда.

    Причины аварии и данные о пострадавших уточняются.

    В августе в ДТП на МКАД с шестью автомобилями погиб человек.

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    7 сентября 2024, 15:50 • Новости дня
    Москвичам спрогнозировали бабье лето в сентябре

    Tекст: Александра Юдина

    Теплая погода продержится в российской столице еще как минимум неделю, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    По его словам, установившийся над регионом антициклон обеспечит стабильную солнечную погоду и высокие температуры, передает «Вечерняя Москва».

    Ильин добавил, что на погоду в Москве и Московской области в ближайшую неделю будет оказывать влияние антициклон с юго-западной периферии. Несмотря на то, что в середине недели ожидается увеличение облачности, вероятность осадков остается крайне низкой.

    «В начале недели температура воздуха достигнет 24-27 градусов тепла, а в середине недели немного снизится до 21-25 градусов. При этом в отдельных районах Московской области термометры могут показать и 28 градусов», – подчеркнул синоптик.

    Ранее синоптики сообщили, что европейская часть России сможет наслаждаться бархатным сезоном погоды до 20-х чисел сентября.

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    7 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин приехал в Зарядье на празднование Дня города

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Известно, что глава государства выступит с торжественной речью в День города, передает ТАСС.

    Напомним, 7 и 8 сентября в Москве отмечают 877-й день рождения города. Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках.

    Жители и гости города смогут посетить концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы, принять участие в конкурсах. Кроме того, в рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

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    7 сентября 2024, 14:41 • Новости дня
    В Москве более 1,2 млн избирателей победили в первом розыгрыше призов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве прошел первый розыгрыш призов акции «Выбираем вместе 2024», в котором победителями стали 1,122 млн участников, голосовавших на выборах с помощью электронных бюллетеней, сообщил президент Московской ТПП Владимир Платонов.

    «961 125 человек выиграли по 1 тыс. рублей, 132 тыс. человек получили по 3 тыс. рублей, а 28 875 человек выиграли по 5 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Платонова.

    Он отметил, что среди победителей 445 264 человека претендовали на гарантированные призы – это впервые голосующие онлайн или москвичи старше 60 лет. Из них 52 466 человек выиграли по 3 тыс. призовых баллов, 11 550 человек – по 5 тыс., а 381 248 человек получили гарантированные призы в 1 тыс. баллов, что эквивалентно 1 тыс. рублей.

    Участники на сайте ag-vmeste.ru могли выбрать одну из трех категорий: «Техника для дома», «Путешествия и культура» и «Спорт». В этом розыгрыше участвуют 477 339 человек.

    Победителями стали 11 250 человек, что составляет 2,3% от числа участников, по 3 750 человек в каждой категории.

    Платонов также уточнил, что к 6 сентября число партнеров акции увеличилось до 307, включая 118 благотворительных фондов, 47 кафе и ресторанов, 44 магазина и торговые сети, 39 театров, 11 музеев и 9 аптечных сетей. Президент МТПП предостерег москвичей, что информация о выигрышах будет отправлена только через СМС от департамента информационных технологий Москвы.

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    7 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин заявил, что гордится красотой Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что иногда любуется улицами и парками Москвы.

    Также российский лидер отметил современную транспортную инфраструктуру столицы в ходе выступления на торжественном мероприятии в честь Дня города, передает ТАСС.

    По его мнению, о красоте города знает каждый его житель. Путин призвал гордиться столицей России.

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    7 сентября 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что интерес к Москве со стороны туристов будет только расти, отметив, признание гостеприимства москвичей международными площадками.

    «Особенно учитывая, что до столицы можно удобно добраться почти всеми видами транспорта», – заявил Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города.

    Президент также сообщил, что в прошлом году Москву посетили 24,5 млн туристов как из России, так и из-за границы.

    Ранее президент заявил, что иногда любуется улицами и парками Москвы.

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    10 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву

    Собянин: ПВО в Раменском сбила еще четыре беспилотника, летевших на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Согласно данным в Telegram-канале Собянина, На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее Собянин сообщил о сбитом в Люберцах беспилотнике, который летел на Москву. Позже стало известно, что ПВО уничтожила в Раменском два летевших на Москву беспилотника.

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    10 сентября 2024, 05:10 • Новости дня
    Осколки беспилотника упали на территорию частного дома в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В Раменском городском округе сбито еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, в Троицком административном округе обломки дронов упали на территории частного домовладения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Согласно данным в Telegram-канале Собянина, на подлете к Москве в Раменском сбиты еще два дрона. На месте падения обломков работают службы, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось о семи сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в РаменскомЛюберцах и Подольске.

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    10 сентября 2024, 07:42 • Новости дня
    Движение перекрыто по Каширскому шоссе в сторону Москвы

    Движение перекрыто по Каширскому шоссе в сторону Москвы из-за обломков беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник сбит над территорией Домодедово, его обломки упали на Каширское шоссе, в связи с чем перекрыто движение в сторону Москвы, сообщает глава округа Евгения Хрусталева.

    В своем Telegram-канале она указала, что обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина «Перекресток».

    «Движение в сторону Москвы временно перекрыто по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника», – отметила Хрусталева.

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    10 сентября 2024, 07:18 • Новости дня
    Аэропорт Внуково приостановил работу

    Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку самолетов

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорт Московского авиационного узла Внуково приостановил работу из-за возникших технических неполадок, сообщили в авиагавани.

    По словам представителей аэропорта, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 1.30 мск, передает ТАСС.

    Часть рейсов, следовавших во Внуково, были перенаправлены в другие столичные аэропорты: Шереметьево и Домодедово.
    «По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения», – указали во Внуково.

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