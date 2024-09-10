У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.0 комментариев
Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений
Росавиация: Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, связанных с обеспечением безопасности полетов, сообщает Росавиация.
В Telegram-канале ведомства указано, что с 7.58 в московском авиаузле ограничения на полеты были сняты.
В результате введенных ограничений несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Так, пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии», летевших в Москву, приземлились в других городах.
Уточняется, что задержка произошла на рейсах Домодедово – Бодрум, Домодедово – Сочи, Жуковский – Самарканд, Екатеринбург – Домодедово, Омск – Домодедово, Наманган – Жуковский, Худжанд – Жуковский.
Ранее аэропорт Внуково приостановил работу. Жуковский также был закрыт на прием и вылет самолетов. Кроме того, во вторник была ограничена работа аэропорта Казани.