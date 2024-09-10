Росавиация: Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что с 7.58 в московском авиаузле ограничения на полеты были сняты.

В результате введенных ограничений несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Так, пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии», летевших в Москву, приземлились в других городах.

Уточняется, что задержка произошла на рейсах Домодедово – Бодрум, Домодедово – Сочи, Жуковский – Самарканд, Екатеринбург – Домодедово, Омск – Домодедово, Наманган – Жуковский, Худжанд – Жуковский.

Ранее аэропорт Внуково приостановил работу. Жуковский также был закрыт на прием и вылет самолетов. Кроме того, во вторник была ограничена работа аэропорта Казани.

