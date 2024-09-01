Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Песков рассказал о «жестком и бескомпромиссном» диалоге Путина и Байдена
Песков: Разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время телемоста 7 декабря 2021 года был жестким, но со стороны США не было намерения продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, стало очевидно, что говорить с США не о чем, с их стороны был «дефицит готовности продолжать диалог».
Ранее Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.
До этого Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.