Песков рассказал о «жестком и бескомпромиссном» диалоге Путина и Байдена

Песков: Разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

Tекст: Вера Басилая

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, стало очевидно, что говорить с США не о чем, с их стороны был «дефицит готовности продолжать диалог».

Ранее Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

До этого Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.