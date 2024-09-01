Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.0 комментариев
Песков рассказал об отношении Путина к Харрис
Песков: Путин считает Харрис предсказуемым кандидатом, как и Байдена
Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости главы США Джо Байдена также относятся и к кандидату на этот пост Камале Харрис, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что у Москвы нет предпочтительного кандидата на пост президента США, но демократ на этой должности был бы более предсказуемым, передает РИА «Новости».
То, что Путин говорил о предсказуемости Байдена относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис.
При этом Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.
Ранее Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.