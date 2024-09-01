Песков рассказал об отношении Путина к Харрис

Песков: Путин считает Харрис предсказуемым кандидатом, как и Байдена

Tекст: Елизавета Шишкова

Он напомнил, что у Москвы нет предпочтительного кандидата на пост президента США, но демократ на этой должности был бы более предсказуемым, передает РИА «Новости».

То, что Путин говорил о предсказуемости Байдена относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис.

При этом Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

Ранее Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.