Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в районе дома 132а на Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль, движение в сторону области затруднено на 1,5 километра, передает РИА «Новости». Там добавили, что на месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Дептрансе сообщали, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другой машиной на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве.