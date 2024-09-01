Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.0 комментариев
Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве
Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс.
Как говорится в сообщении, в районе дома 132а на Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль, движение в сторону области затруднено на 1,5 километра, передает РИА «Новости». Там добавили, что на месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в Дептрансе сообщали, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другой машиной на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве.