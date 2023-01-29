Автомобиль наехал на ограждение и перевернулся на МКАД

Легковой автомобиль наехал на ограждение и перевернулся на 90-м километре МКАД

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другой машиной на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве, сообщил столичный дептранс.

В Telegram-канале дептранса говорится, что на внутренней стороне 90-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковской улицей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение, после чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, движение затруднено.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка за рулем автомобиля Chevrolet Aveo выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов.