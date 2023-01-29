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Автомобиль наехал на ограждение и перевернулся на МКАД
Легковой автомобиль наехал на ограждение и перевернулся на 90-м километре МКАД
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Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся при столкновении с другой машиной на 90-м километре МКАД перед развязкой с Осташковской улицей в Москве, сообщил столичный дептранс.
В Telegram-канале дептранса говорится, что на внутренней стороне 90-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковской улицей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение, после чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, движение затруднено.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка за рулем автомобиля Chevrolet Aveo выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов.
Бывший разведчик США предрек исход СВО
Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к концу лета
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Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт на Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Разведчик считает, что ВС России пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».
Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.
«Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – заявил бывший разведчик США.
Риттер считает, что ВС России уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.
Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено на Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».
«Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.
Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.
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Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася
Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.
Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».
Кадыров заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».
Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.
Напомним, в ноябре Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую организацию «СИЧ С-14». Ее название отсылает к популярному среди правых экстремистов лозунгу американского нациста Дэвида Лейна из 14 слов. В 2017 году «С14» включили в список международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
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Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил
МИД России сообщил об отказе Москвы от межправительственных консультаций с Токио по вопросу промысла у Южных Курил
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В связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил, сообщил российский МИД.
МИД отметил, что после начала специальной военной операции на Украине отношения России с Японией «стали стремительно деградировать». Токио «в нарушение всех норм и правил международного права» принялся вводить антироссийские санкции, опережая порой в этих действиях даже Запад.
В результате Москва сообщила Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций. При этом Россия «не приемлет какие-либо «протесты» в связи с данным шагом. «Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений», – приводит РИА «Новости» текст сообщения МИДа.
В ведомстве пояснили, что соглашение между правительствами двух стран регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов. Это соглашение занимает особое место в комплексе отношений России и Японии в сфере рыболовства.
Напомним, летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы. В Токио сказали, что «намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения».
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Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.
По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».
Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.
Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.
Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией
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Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
Бауэр ответил утвердительно на соответствующий вопрос во время интервью. По его словам, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, НАТО укрепляет свой восточный фланг, перебросив войска в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
Бауэр назвал это «важным сигналом» Москве о том, что позиция НАТО «изменилась». «Показать им, что мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTP.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью слова Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине.
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Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.
В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.
В Киеве подсчитали необходимое для охраны воздушного пространства число истребителей
В Киеве заявили о необходимости пяти бригад истребителей для охраны неба над Украиной
Для обеспечения охраны воздушного пространства Украины нужно минимум пять бригад истребителей вместе с системами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости» уточнил, что Украине нужно не 24 самолета, а пять бригад истребителей, которые смогут вместе с системами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».
По его словам, истребители могут быть переданы Западом постепенно, если, конечно, их согласятся отправить.
Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую угрозу России несут поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации.
В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных
Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.
Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.
Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.
По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.
Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
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В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
СК: Отказ в прописке привел к убийству двух человек на севере Москвы
Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, причиной конфликта стал отказ женщины прописать в ее квартире бывшего мужа, передает ТАСС. Иванова рассказала, что ночью мужчина пришел в квартиру, где раньше жил с семьей, но его сын отказался пустить его в квартиру, в результате чего завязалась ссора, в которой отец зарезал сына, а затем прошел в квартиру, десяток раз ударил ножом жену, после чего покончил с собой. По сообщению СК, в момент совершения преступления в квартире находились родственница и знакомая погибшей женщины, которые рассказали детали произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ранее в Красноярском крае прибывший к бывшей сожительнице мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил двух родных братьев, пытавшихся прогнать его.
Американские СМИ раскрыли созданное США «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву
WP: Решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
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Объявление США передать Украине танки Abrams стало прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, сообщили СМИ.
The Washington Post пишет, что Байден беспокоился, что чем дольше продолжалось растущее публичное разногласие по поводу танков, тем больший ущерб оно наносило его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам.
В статье отмечается, что после разговора Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, какие шаги следует предпринять.
«Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения «долгосрочных» потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики», – пишут СМИ.
Параллельно с этим в Европе потенциальные поставщики Leopard сосредоточились на усилении давления на Берлин для того, чтобы добиться разрешения производителя на передачу Украине техники.
«Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы», – отмечается в материале.
При этом противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что их эксплуатация и логистика будут слишком сложны.
«Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, которую США не хотели, чтобы Россия получила в свои руки», – резюмировали авторы.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
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На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.
Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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Шольц выразил уверенность в переходе к многополярному миру
Шольц выразил уверенность в появлении ряда влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что мир будет многополярным, влиятельные государства появятся в Азии, Африке и Латинской Америке.
По словам Шольца, «в будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств». Как заявил канцлер, «этот мир должен быть многосторонним», чтобы максимальное число стран имели возможность сотрудничать, передает РИА «Новости».
При этом Шольц заявил, что поддерживает «порядок, основанный на правилах», который опирается «на Устав ООН, права человека и верховенство закона». Он сказал, что это должно помочь совместно справиться со стоящими перед миром вызовами, к которым Шольц отнес изменение климата, «социальные и экологические трансформации», а также «глобальную политику в области здравоохранения».
Напомним, Шольц дал интервью изданиям Аргентины La Nacion, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии визитов в эти страны. В нем он также заявил, что Германия якобы быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. Тем временем немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ждет рецессия.
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СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.