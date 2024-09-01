Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке

Силовики: ВСУ в Красногоровке и окрестностях рискуют попасть в окружение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, бои ведутся в районе Желанного Второго, где ситуация для противника плачевная, а поэтому остатки Красногоровской группировки ВСУ рискуют остаться в котле, как и те, кто сидит на позициях севернее.

Он добавил, что к северу от Красногоровки ВСУ бегут с позиций из-за риска попасть в окружение.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы.