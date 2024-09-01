Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
Силовики: ВСУ в Красногоровке и окрестностях рискуют попасть в окружение
ВСУ в Красногоровке и севернее города рискуют оказаться в окружении, сообщили в силовых структурах.
Как сообщил источник ТАСС, бои ведутся в районе Желанного Второго, где ситуация для противника плачевная, а поэтому остатки Красногоровской группировки ВСУ рискуют остаться в котле, как и те, кто сидит на позициях севернее.
Он добавил, что к северу от Красногоровки ВСУ бегут с позиций из-за риска попасть в окружение.
Ранее в Минобороны России сообщали, что в Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы.