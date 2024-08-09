Байден выразил разочарование «антидемократическим» правительством Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Байден приурочил свое послание к 16-й годовщине войны-2008 и заявил, в частности, что Америка «твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».

При этом Байден называет грузинский «Закон о прозрачности иностранного влияния» «законом кремлевского стиля «Об иностранных агентах» и выражает «разочарование» его принятием.

Также американский президент в своем послании обвинил «официальные лица правительства Грузии в ложных заявлениях, которые не соответствуют нормам членства в Евросоюзе и НАТО».

«Несмотря на это, остаемся приверженными евроатлантическим устремлениям грузинского народа», – заявил он.

Грузия предлагает Америке «перезагрузить» отношения, чтобы сделать их справедливыми, и считает критику закона Западом неадекватной.