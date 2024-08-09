С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.0 комментариев
Байден выразил разочарование «антидемократическим» правительством Грузии
Президент США Джо Байден выразил «разочарование» «антидемократическими действиями» правительства Грузии в письме президенту страны Саломе Зурабишвили, которая опубликовала его в соцсетях в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Байден приурочил свое послание к 16-й годовщине войны-2008 и заявил, в частности, что Америка «твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».
При этом Байден называет грузинский «Закон о прозрачности иностранного влияния» «законом кремлевского стиля «Об иностранных агентах» и выражает «разочарование» его принятием.
Также американский президент в своем послании обвинил «официальные лица правительства Грузии в ложных заявлениях, которые не соответствуют нормам членства в Евросоюзе и НАТО».
«Несмотря на это, остаемся приверженными евроатлантическим устремлениям грузинского народа», – заявил он.
Грузия предлагает Америке «перезагрузить» отношения, чтобы сделать их справедливыми, и считает критику закона Западом неадекватной.