Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
В Британии задержали жену чиновника за призывы сжечь отели с мигрантами
Independent: В Британии задержали жену чиновника за призывы сжечь отели с мигрантами
Полиция Великобритании задержала супругу члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли за пост в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) с призывом сжечь отели с мигрантами после убийства трех детей в британском Саутпорте, пишет Independent.
Жену члена совета партии консерваторов задержали за преступление на почве ненависти за призыв поджигать отели, в которых живут просители убежища.
Пост в соцсети женщина опубликовала сразу после трагедии, однако позже удалила и извинилась. Сейчас женщина находится под стражей.
В соцсетях распространился слух, что за убийством детей в Саутпорте стоит мигрант, просивший убежище. Позже стало известно, что злоумышленником был подросток, родившийся в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды, передает РИА «Новости».
Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. После этого в стране вспыхнули беспорядки.