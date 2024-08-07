Independent: В Британии задержали жену чиновника за призывы сжечь отели с мигрантами

Tекст: Елизавета Шишкова

Жену члена совета партии консерваторов задержали за преступление на почве ненависти за призыв поджигать отели, в которых живут просители убежища.

Пост в соцсети женщина опубликовала сразу после трагедии, однако позже удалила и извинилась. Сейчас женщина находится под стражей.

В соцсетях распространился слух, что за убийством детей в Саутпорте стоит мигрант, просивший убежище. Позже стало известно, что злоумышленником был подросток, родившийся в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды, передает РИА «Новости».

Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. После этого в стране вспыхнули беспорядки.