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    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    24 комментария
    7 августа 2024, 06:26 • Новости дня

    Королевская прокурорская служба заявила о ЧС в Британии из-за беспорядков

    Глава Королевской прокурорской службы Паркинсон заявил о национальной чрезвычайной ситуации в Британии из-за беспорядков

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за беспорядков в Великобритании сложились обстоятельства, которые равносильны национальной чрезвычайной ситуации, заявил глава Королевской прокурорской службы Стивен Паркинсон.

    По мнению Паркинсона, «сцены», которые можно увидеть в связи с беспорядками «в последние несколько дней», позволяют описать происходящее как чрезвычайную ситуацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на ITV.

    Королевская прокурорская служба предъявила обвинения приблизительно 100 участникам беспорядков, не прекращающихся в Соединенном Королевстве неделю, передает ТАСС.

    Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем столкновения начались по всей стране, в ряде случаев правые активисты вступали в стычки с участниками параллельных акций в поддержку Палестины или против расизма.

    6 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России

    «VK видео» стало самым скачиваемым приложением в Google Play и AppStore у россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне проблем с работой YouTube российские пользователи начали переходить на отечественные сервисы, самым скачиваемым приложением стало «VK видео», свидетельствуют данные магазинов Google Play и AppStore.

    В тройку популярных в России приложений в AppStore также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных картинок, передает ТАСС.

    Как сообщили в компании VK, количество скачиваний «VK видео» в 4,5 раза превысило среднемесячные значения.

    Ранее видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

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    6 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие предпринимают попытки выбраться из окружения в восточной части Нью-Йорка (Новгородское) на Горловском направлении, но несут серьезные потери.

    При попытке покинуть окружение солдаты ВСУ попадают под шквальный огонь и гибнут в больших количествах, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва над поселком Нью-Йорк в Донбассе, который стал результатом удара российской авиации по позициям ВСУ. Взрыв сопровождался образованием крупного грибообразного облака, что вызвало ассоциации с ядерным взрывом.

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    6 августа 2024, 19:05 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают

    Генерал ВСУ в отставке обнаружил изменения в военных обещаниях руководства Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим надеется на заключение мира, поскольку перестал верить в собственную победу, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Руководство Украины хочет заключить мир из-за потери веры в возможную победу. Такое мнение высказал генерал украинских вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». Украинское руководство озвучивает «желание о мире», но не произносит слов «победа» в последние полгода, заявил Кривонос в интервью, передает «Газета.Ru».

    Он добавил, что киевский режим потерял свыше 20% территории, которые он не сможет вернуть. «Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», – заключил генерал.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем.

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    6 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
    ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области, пограничники ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Попытки прорыва ВСУ были зафиксированы в Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    «Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», – добавил он.

    В марте за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    6 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область

    Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область

    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные направили до 300 человек при поддержке 11 танков на российские позиции в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.

    Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

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    6 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор Котенок рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем, утверждает военный корреспондент Юрий Котенок.

    «На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», – написал Котенок в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    По словам военкора, убежища расположены под корпусами госпиталя, в которых находятся раненые бойцы ВСУ и российские военнопленные.

    Ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом».

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    6 августа 2024, 19:23 • Новости дня
    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои

    Врио главы Курской области Смирнов: В двух районах продолжаются бои

    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боестолкновения с украинскими боевиками ведутся в двух районах Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во вторник вечером.

    Бои на границе идут в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ, сообщил Смирнов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область.

    Коментарии (19)
    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

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    6 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

    Галкин назвал выдумками сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что Алла Пугачева до конца этого года планирует выступить в России, не соответствует действительности, заявил супруг певицы Максим Галкин (признан иноагентом в РФ).

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Пугачева намерена дать большой сольный концерт в России, Галкин сказал: «Выдумки от начала до конца».

    Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил о планах Пугачевой выступить в России и попытаться повлиять на то, чтобы с ее супруга сняли статус иноагента, передает РИА «Новости».

    Ранее Пугачева заявила, что вооруженные конфликты не позволяют ей выступать на сцене.

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    6 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Удары по Израилю пообещали нанести из трех стран

    «Хезболла» пообещала Израилю «чувствительный и эффективный» ответ на убийство Хании

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшие по израильским территориям атаки «Хезболлы» еще не являются ответом на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании и военного командира Фуада Шокра, заявил генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.

    «Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены», – сказал Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar. Он добавил, что ответ будет «сильным, чувствительным и эффективным».

    Ранее «Хезболла» продемонстрировала ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

    Коментарии (12)
    6 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области

    Минобороны: Остатки ДРГ Украины выбиты на свою территорию и блокированы российскими силами

    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остатки украинской диверсионной разведгруппы отступили с территории Курской области, их попытка закрепиться на примыкающей к границе земле не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России.

    Украинская ДРГ понесла потери после ударов беспилотников, авиации и артиллерии ВС России, после чего отступила на свою территорию, где около госграницы ее блокировали российские подразделения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После ряда ударов, остатки диверсантов ушли на украинскую территорию, им продолжают наносить огневое поражение, заключили в Минобороны.

    Ранее министерство перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что боестолкновения ведутся в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ.

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    6 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    Приставы заявили о готовности арестовать имущество Нурмагомедова

    В ФССП заявили о готовности арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова

    Приставы заявили о готовности арестовать имущество Нурмагомедова
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Документы на взыскание задолженности 79,4 млн рублей с бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находятся на исполнении, однако пока судебные приставы не накладывали арест на имущество борца, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

    В ФССП уточнили, что специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 рублей, передает РБК.

    В пресс-службе добавили, что приставом-исполнителем принимаются законные меры об исполнительном производстве, вплоть до ареста имущества.

    «Предположительно, в список имущества входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», – говорится в сообщении.

    Федеральная налоговая служба (ФНС) 1 июля арестовала счета Нурмагомедова, задолжавшего 297 млн рублей. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении спортсмена.

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    6 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    RT: В Германии набирают популярность русские магазины и национальные блюда
    RT: В Германии набирают популярность русские магазины и национальные блюда
    @ IMAGO/Steinach/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У жителей ряда немецких городов все популярнее становятся русские национальные блюда, а также магазины и продукты, сообщили местные жители.

    Ряд немецких граждан все чаще отправляются за дешевыми продуктами в Польшу или в «русские точки», сказала одна из собеседниц RT.

    «Так многие делают. В русских магазинах вкуснее», – пояснила женщина.

    Проживающая в Гамбурге Анна указала, что в российские магазины ходят как немцы, так и украинцы, при этом они разговаривают там на русском языке.

    Глава волонтерского проекта «Путь домой» Анатолий Бублик сообщил, что за два с половиной года в части немецких регионов мясо стало дороже на 200-220%, сахар – на 60%.

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    6 августа 2024, 22:44 • Новости дня
    ВСУ разрушили храмы мужского монастыря в Курской области

    Настоятель монастыря в Курской области игумен Питирим сообщил о разрушении храмов в результате обстрела со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    Игумен сообщил, что «разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», передает ТАСС.

    РИА «Новости» он сообщил, что «разбит и сожжен собор монастырский, главный». Кроме того, «поврежден братский корпус, храмовый корпус», а «ближе к вечеру подожжен Покровский храм», «остались только стены».

    При этом пострадавших, как сообщил игумен, нет.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. После огневой подготовки ВСУ направили 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин в атаку в Курской области.

    Вечером Минобороны России сообщило, что уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    ВСУ возобновили обстрел города Суджа. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, недалеко от города.

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    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

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