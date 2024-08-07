Королевская прокурорская служба заявила о ЧС в Британии из-за беспорядков

Глава Королевской прокурорской службы Паркинсон заявил о национальной чрезвычайной ситуации в Британии из-за беспорядков

Tекст: Антон Антонов

По мнению Паркинсона, «сцены», которые можно увидеть в связи с беспорядками «в последние несколько дней», позволяют описать происходящее как чрезвычайную ситуацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на ITV.

Королевская прокурорская служба предъявила обвинения приблизительно 100 участникам беспорядков, не прекращающихся в Соединенном Королевстве неделю, передает ТАСС.

Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем столкновения начались по всей стране, в ряде случаев правые активисты вступали в стычки с участниками параллельных акций в поддержку Палестины или против расизма.