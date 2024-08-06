Открыта регистрация на хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Для участников – это возможность онлайн или в очном формате в настоящей спортивной атмосфере побороться за денежный приз. Для участия в хакатоне необходимо собрать команду разработчиков от трех до пяти человек старше 14 лет, обладающих компетенциями в сфере разработки решения на основе технологий искусственного интеллекта и зарегистрироваться на сайте проекта hacks-ai.ru. Регистрация продлится до 16 сентября. Участие предполагается только для граждан Российской Федерации, говорится на сайте «Россия – страна возможностей». Хакатон продет с 27 по 29 сентября.

«Всероссийский хакатон – это уникальное мероприятие, так как в Московскую область собираются приехать участники со всей страны. Мы планируем увеличить призовой фонд до 10 млн рублей, что позволит замотивировать новых участников. Пять кейсов уже предоставила компания RuTube, по остальным идут переговоры. Хакатон будет проходить на площадке мастерской управления «Сенеж», готовится большая развлекательная и образовательная программа, которая станет сюрпризом для всех участников», – сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всероссийский хакатон пройдет в городе Солнечногорск Московской области в Мастерской управления «Сенеж». По его итогам будут определены лучшие решения по каждому из кейсов, а победители получат денежные призы. Также участники смогут познакомиться с кейсодержателями, а очные команды – принять участие в розыгрыше ноутбуков «Сила».

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей», получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

В 2024 году в рамках четвертого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» пройдет восемь окружных хакатонов в гибридном формате, а также Всероссийский и Международный хакатоны. Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей».