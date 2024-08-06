Tекст: Елизавета Шишкова

Он напомнил, что Киев трижды в современной истории мог обеспечить долгосрочный мир и стабильность на Украине, трижды эта возможность была упущена, передает РИА «Новости».

Каждый раз украинские власти принимали решение по указке извне и теряли контроль над территориями, доставшимися им по воле случая после 1991 года.

Первый раз это произошло в феврале 2014 года. Шойгу напомнил, что тогда политические силы на Украине подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, которое засвидетельствовали главы МИД Германии, Польши, а также политдиректор МИД Франции. Документ предполагал создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы.

Вместо того, чтобы исполнять соглашение, на Украине предпочли реализовать срежиссированный Западом сценарий государственного переворота, предполагавшего в том числе жертвы среди граждан Украины и физическое устранение законно избранного президента страны.

Второй раз в феврале 2015 года при посредничестве ФРГ и Франции был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, ключевые положения которых касались прекращения огня в Донбассе.

«Впоследствии сами протагонисты Минских соглашений – бывший президент Украины Порошенко и их так называемые гаранты Олланд и Меркель – признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально, а их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов», – отметил Шойгу.

Западники закрыли глаза на невыполнение соглашений, а также накачивали Украину оружием и подталкивали к прямому конфликту с Россией. «В результате, что получили украинцы с подачи Запада? Безвозвратную потерю регионов Донбасса», – сказал секретарь СБ России.

Весной 2022 года в Стамбуле Россия вновь попыталась договориться с Киевом. Тогда были определены условия прекращения огня и урегулирования конфликта. Киев согласился на этот разумный компромисс и даже парафировал проекты документов, Россия же отвела войска от украинской столицы. В итоге после заявления со стороны тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона Украина отказалась исполнять достигнутые соглашения.

«Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь самих себя. Результат известен – многочисленные человеческие жертвы и утрата Киевом контроля над значительной территорией», – заключил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что Запад и Киев пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться.