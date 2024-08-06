Шойгу объяснил желание Запада добиться паузы в боевых действиях

Шойгу: Запад хочет добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться

Tекст: Елизавета Шишкова

«Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», – передает его слова ТАСС.

Доверять их словам Россия не намерена, Москва будет полагаться только на конкретные действия.

Секретарь Совбеза добавил, что Украина за неполные два месяца, по данным Минобороны, потеряла более 115 тыс. военных. Этих потерь можно было избежать, если бы были выполнены требования, которые изложил президент России Владимир Путин.

«Поэтому наша позиция ясна, понятна – войска движутся вперед», – указал Шойгу. Он напомнил, что за два месяца ВС России освободили 420 квадратных километров.

Также, по данным с МО, с 14 июня ВСУ потеряли около 3 тыс. единиц бронетехники, а автомобильной – более 3 тысяч.

Секретарь СБ добавил, что Киев никак не реагировал на предложения, озвученные Путиным в июне. О таких форматах, как Женевская конференция по Украине или мирная формула, говорить не приходится, поскольку переговоры проходят без главного переговорщика.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что до мирных переговоров по Украине осталось два шага.