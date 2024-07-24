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    До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    24 июля 2024, 14:02 Мнение

    До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

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    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

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    Украина в последние недели активно трансформирует свои переговорные позиции, что связано как с ситуацией на линии фронта, так и с неблагоприятной политической конъюнктурой, а также растущими рисками неизвестности в вопросах дальнейшей поддержки со стороны Запада.

    Так, Д. Кулеба в Китае заявил, что Киев готов к переговорам с Россией «на определенном этапе», если Москва будет готова к «добропорядочным» переговорам.

    Напомню, что 30 сентября 2022 года В. Зеленский подписал указ, согласно которому «констатирована невозможность ведения переговоров с президентом В. Путиным». Это можно считать первой стадией – демонстративное отрицание возможности ведения переговоров с Россией. Причины и хронология этого действия понятны.

    На втором этапе наступил гнев. Жесткие заявления В. Зеленского, М. Подоляка, А. Ермака и прочих относительно будущего развития конфликта. На эту стадию пришлась подготовка и реализация плана по так называемому контрнаступлению ВСУ. Можно вспомнить заявления Подоляка о том, что он «совсем скоро будет говорить с журналистами из Крыма». Любые попытки инициировать дискуссию о мирных переговорах блокировались. Тогда же в военном и политическом руководстве Украины звучали идеи об «убийстве как можно большего числа русских».

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог с Россией. В ближайшем будущем не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

    При этом уже совсем скоро наступит четвертый этап – депрессия. Западная военная помощь не помогла переломить негативные тренды для ВСУ на линии фронта, лишь отчасти их замедлила. В украинском обществе растет недовольство относительно ситуации в энергетике, вокруг произвола с расширением мобилизации и прогрессирующей коррупции. Угрозы дефолта, риски невыплат в социальной сфере и бюджетникам – все это перманентно нависает над Украиной. А в случае победы Трампа на выборах в США и реального сокращения объемов помощи, положение Киева может еще сильнее приблизиться к фатальному.

    Заключительная стадия – принятие неизбежности того факта, что завершить конфликт на условиях Украины попросту невозможно. Процесс этот будет болезненным. Власти Украины сделали многое для того, чтобы общество воспринимало как неотвратимую перспективу «возвращение к границам 1991 года», «Украина в НАТО» и прочие паттерны, продвигаемые украинской пропагандой. Однако делать это придется, принятие неизбежного – главное условие начала мирных переговоров.

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