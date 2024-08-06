Аббас: Убийство Хании имело целью затянуть конфликт в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Он также добавил, что целью убийства Хании является расширение масштабов войны в секторе Газа. Аббас считает, что убийство окажет негативное влияние на текущие переговоры по выводу израильских войск из Газы, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Палестинская национальная администрация (ПНА), несмотря на многолетний конфликт с ХАМАС, выступила с осуждением убийства Хании.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран не хочет эскалации, но считает необходимым наказать Израиль за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.