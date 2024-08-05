Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?3 комментария
МИД Ирана: Тегеран не хочет эскалации, но Израиль должен ответить за гибель Хании
Иранские власти не заинтересованы в эскалации конфликта в Ближневосточном регионе, но считают необходимым наказать Израиль за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
Иран собрал достаточно доказательств вины Израиля в убийстве Хании, заявил Канани в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал IRIB, передает ТАСС.
Наказанием «будет то действие, которое лишь поможет укрепить безопасность», добавил он.
По словам дипломата, США тоже причастны к гибели лидера ХАМАС, так как «их обязанность – прекратить поставлять оружие и оказать давление на сионистский режим для предотвращения убийств и преступлений».
Ранее Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю.