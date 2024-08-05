МИД Ирана: Тегеран не хочет эскалации, но Израиль должен ответить за гибель Хании

Названа предполагаемая дата удара Ирана по Израилю из-за Хании

Axios: США и Израиль полагают, что Иран ответит ударом за гибель Хании 5 августа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Axios со ссылкой на трех американских и израильских источников, генерал США Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток накануне для того, чтобы пытаться мобилизовать коалицию союзников для отражения потенциальной атаки со стороны Ирана, пишет РБК.

По данным источников, нападение Ирана может произойти по тому же сценарию, что и атака в апреле. При этом они допускают, что атака, которая может произойти 5 августа, будет масштабнее, в ней также может быть задействована группировка «Хезболла» в Ливане.

Между тем Sky News Arabia со ссылкой на источники в западной разведке сообщил, что Иран и проиранская шиитская организация «Хезболла» планируют напасть на Израиль в ночь на 13 августа. Отмечается, что на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.

Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.