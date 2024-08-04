Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю

WST: Иран отверг призывы США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство Хании

Tекст: Вера Басилая

Лидеры Ирана пообещали нанести ответный удар, ответив арабским дипломатам, что «им все равно, спровоцирует ли ответ войну», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники издания сообщают, что США попросили союзников передать Ирану предупреждение, что любой значительный удар по Израилю вызовет ответную реакцию, и дали понять, что новому президенту Масуду Пезешкиану лучше проявить сдержанность для улучшений отношений с Западом.

Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.