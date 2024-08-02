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    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

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    2 августа 2024, 15:07 • Новости дня

    Разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль убил Исмаила Ханию, главу политбюро ХАМАС, получив одобрение от США, заявил министр информации (разведки) Ирана Исмаил Хатиб.

    «Трусливое убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное израильскими агрессорами с получением «зеленого света» от США, еще раз продемонстрировало жестокость израильского режима», – цитирует слова министра агентство Nour News, передает ТАСС.

    Позже в тот же день New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство Хании.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону и будет действовать в ответ на убийство Хании, когда сочтет это необходимым.

    Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов охарактеризовал гибель Хании как абсолютно неприемлемое политическое убийство, которое может привести к дальнейшей эскалации в регионе.


    1 августа 2024, 23:10 • Новости дня
    Яшину напомнили о его отказе участвовать в обмене заключенными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осужденный за фейки про ВС России и обменянный на российских граждан иностранный агент Илья Яшин еще несколько месяцев назад публично заявлял, что не приемлет идею обмена.

    «Обмен для меня неприемлем... Речи, произнесенные из парижского кафе и из российской тюрьмы, имеют разный политический вес», – отвечал Яшин в письме каналу «Дождь» (признан иноагентом). Видео с его заявлением начало распространяться по соцсетям вскоре после сообщений об обмене Яшина.

    В апреле Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда приговорить Яшина 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

    Президент Владимир Путин помиловал Яшина в числе прочих, участвовавших в обмене с американской стороной.

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    2 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах

    Болгарский политик Пасков: Корпорации из США требуют не хоронить бойцов ВСУ на черноземах

    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

    Пасков в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил, что BlackRock приезжала и требовала от Киева прекратить захоранивать бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли», передает РИА «Новости».

    В корпорации заявляли, что 47% этой земли уже выкуплены, добавил он.

    По его словам, конгломерат состоит из нескольких триллионеров, которые занимаются глобальными вопросами. В него включены ВlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments и The Vanguard Group.

    Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за июль потеряли в СВО более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля.

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    1 августа 2024, 21:32 • Новости дня
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Композитор Раймонд Паулс раскритиковал певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию.

    В интервью латвийскому радио он выразил недовольство ее завышенными требованиями. По словам Паулса, Пугачева была одной из самых капризных артисток на российской сцене, передает «Московский комсомолец».

    «Она могла вести себя грубо. Если кто-то не включал микрофон, в зале раздавались матюки, а потом звучало: «Ты уволен», – поделился композитор.

    Он также отметил, что к нему артистка всегда проявляла другое отношение. Хит «Миллион алых роз» она изначально отказывалась исполнять, считая, что эта песня не для нее.

    Кроме того, Раймонд Паулс подчеркнул, что никогда не требовал, чтобы ему подвозили машину к самолету, и не устанавливал завышенные требования в райдерах.

    Ранее Пугачева объяснила, почему сейчас не может выступать на сцене.


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    2 августа 2024, 06:27 • Новости дня
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного: их научились использовать для подрыва опорных пунктов украинских военных, сообщили в Минобороны.

    При штурме Урожайного штурмовики группировки «Восток» из Бурятии неоднократно применяли переделанные ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Белый» отметил, что мины специальным образом модифицировали для этих целей. После заброса оставалось семь секунд до подрыва.

    Эффект от такой мины гораздо выше, чем от гранаты. ТМ-62 позволяет гарантированно выводить противника из строя. Даже переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали ее мощи.

    27 июня российские войска заняли центр Урожайного, 14 июля Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.

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    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встретил освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент с цветами встретил россиян у трапа самолета.

    В аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречал президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

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    1 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине и России необходимо договориться, так как потери украинской армии очень высоки, к переговорам призвали бойцы ВСУ в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель.

    Журналистка также отметила, что многие служащие ВСУ перестали верить в возможность победы над Россией и поняли, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории, сообщает Lenta.Ru.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с представителями Украины можно разговаривать, но доверять им нельзя.

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    1 августа 2024, 16:09 • Новости дня
    Итальянская боксерша снялась с боя против алжирского трансгендера

    Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши

    Итальянская боксерша снялась с боя против алжирского трансгендера
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест, сообщили СМИ.

    Как пишет Sport Mediaset, Карини была вынуждена отказаться от продолжения боя уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос. Итальянская спортсменка выразила сожаление по поводу преждевременного завершения выступления, однако отметила, что боль была настолько сильной, что она не могла продолжать. После завершения поединка Анджела Карини не смогла сдержать слез, передает ТАСС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в комментарии ANSA осудила участие в Олимпиаде Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, заявив, что участие трансгендеров создает неравные условия для других спортсменок.

    Ранее сообщалось, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже. Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

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    2 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева

    Адвокат Литвак: Возвращение Селезнева было необходимо для получения медпомощи

    Адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь, заявил его адвокат Игорь Литвак.

    По его словам, Селезнев серьезно болен, его здоровье становится все хуже, поэтому его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медобслуживание, передает РИА «Новости».

    Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося в четверг обмена осужденными между Россией, США и другими странами. В Россию вернулись Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.

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    1 августа 2024, 22:07 • Новости дня
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Николаеве поражен аэродром, где пилоты ВСУ проходили тренировки, их учили инструкторы, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пилоты тренировались с англоязычными инструкторами, пояснил Лебедев ТАСС.

    В ночь со среды на четверг Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    1 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена

    Медведев объяснил обмен заключенными между Россией и США

    Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правильнее было бы, чтобы «предатели России сдохли в тюрьме», однако необходимо вытаскивать людей, работающих на Отечество, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя обмен заключенными с США.

    «Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас», – написал он в своем Telegram-канале.

    Медведев пожелал предателям «лихорадочно подбирать новые имена» и «маскироваться под программой защиты свидетелей».

    Ранее президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией.

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    2 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов, так российская сторона готовится к появлению у киевского режима истребителей F-16, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Российская сторона отрабатывала разные варианты противодействия F-16, их уничтожения, для этих целей вокруг аэродромов активизировалась шпионская сеть, заявил генерал, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что аэродромы в скором времени ждут ракетные удары и удары дронов. Также Кривонос призвал не питать иллюзий в отношении американских самолетов.

    «На войне волшебников не бывает», – заключил он.

    Ранее New York Post сообщала, что у ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    1 августа 2024, 20:35 • Новости дня
    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными

    В Россию вернулись в рамках обмена заключенными Красиков и Клюшин

    Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными
    @ U.S. Dept. of Justice/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе обмена заключенными на территорию России возвращены несколько российских граждан, включая Вадима Красикова, отбывавшего пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислава Клюшина, находившегося под стражей в США, сообщил источник в одном из российских силовых ведомств.

    Как указал источник, в рамках согласованной процедуры обмена гражданами Россия получила обратно ряд своих соотечественников, ранее находившихся под стражей за рубежом. Среди них Вадим Красиков, осужденный в Германии к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Россию возвращен Владислав Клюшин, ранее арестованный в США. Подробности его дела и причины возвращения на родину пока не разглашаются. Помимо этих двух имен, в ходе обмена также были возвращены супруги Артем и Анна Дульцевы, а также граждане Павел Рубцов, Вадим Конащенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной.

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    1 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой
    @ Yasser Qudih/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате взрыва бомбы, которую спрятали еще два месяца назад в доме в Тегеране, где он неоднократно останавливался, сообщили СМИ.

    Как пишет New York Times со ссылкой на неназванных ближневосточных чиновников, в день убийства главы политбюро ХАМАС сообщалось, что удар по зданию был нанесен ракетой, затем появилась информация, что это была управляемая авиабомба, передает РИА «Новости».

    По данным источников, заложенная бомба сработала дистанционно, когда было подтверждено, что Хания находится в нужном помещении.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, и отметили возможные угрозы дальнейшей эскалации в регионе в связи с этим событием.

    Напомним, в среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. Иран в ООН позже заявил о праве на самооборону после убийства Хании.

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    1 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Суд оштрафовал актрису Бабенко за отказ от медосвидетельствования
    Суд оштрафовал актрису Бабенко за отказ от медосвидетельствования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Измайловский суд Москвы наложил штраф в размере 30 тыс. рублей на актрису Елену Бабенко и лишил ее права управлять автомобилем на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

    «На Бабенко наложен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

    Актрису признали виновной в совершении административного правонарушения.

    Елена Бабенко, также известная как Алена Бабенко, является заслуженной артисткой России. Широкую известность актрисе принесла главная роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры».

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    1 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    Пчеловод рассказал, как отличить натуральный мед от кондитерского

    Пчеловод Кукс: В магазинах фальсифицированный мед не продают

    Пчеловод рассказал, как отличить натуральный мед от кондитерского
    @ Булкин Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Настоящий мед, в отличие от кондитерского изделия, должен иметь на этикетке обозначение, что он сделан по медовому ГОСТу, и обладать натуральным природным оттенком, сказал газете ВЗГЛЯД владелец кочующей пасеки, президент межрегиональной общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс, комментируя обнаружение Роскачеством фальсифицированного меда в сетевом ретейле.

    Роскачество исследовало мед ряда собственных торговых марок крупнейших розничных сетевых и недорогого меда в сетевом ретейле. В результате все они в той или иной степени имели признаки фальсификации. В части из них выявлена смесь меда с сахарным сиропом, а в некоторых обнаружено содержание пролина ниже нормативного.

    «На самом деле фальсификат – это громко сказано. В действительности фальсификат никто не продает. То, что выявило Роскачество, – это кондитерка, которая не имеет медового ГОСТа – если почитать, то там везде написано, что это не мед. Просто у нас в стране пока нет закона о том, чтобы слово «мед» можно было писать только на натуральном продукте, а на всем остальном – медовый продукт, сделанный руками человека», – говорит Кукс.

    По его словам, если хочется купить натуральный продукт, произведенный пчелами, то лучше выбирать его на различных специализированных ярмарках, где присутствует соответствующий ветеринарный контроль.

    «Самостоятельно в магазине кондитерку от натурального меда тоже отличить легко. На банке с настоящим медом должно быть написано, что он сделан по медовому ГОСТу. Просто смотрим номер ГОСТа и забиваем его в телефоне, вот и все. Правда, есть хитрые производители, которые пишут крупно на этикетке ГОСТ, а потом оказывается, что это ГОСТ на этикетку, а не на мед. А уже мелким шрифтом пишут, что не мед, а медовый продукт», – рассказывает пчеловод.

    Визуально тоже можно попытаться отличить натуральный мед от кондитерского изделия, продолжает собеседник. Дело в том, что кондитерка, как правило, делает подделки под интересные сорта меда. Чаще всего – под дальневосточную липу, поскольку данный сорт «сыроватый» и не имеет кристаллов, что делает его визуально тяжело отличимым.

    «И, безусловно, стоит обращать внимание на цвет продукта. Он должен быть природным. Не бывает фисташкового, малинового, ярко-желтого, оранжевого меда, никаких пастельных цветов. Природа подарила меду серовато-желтые оттенки, если мед гречишный, то это коричневый с красноватым оттенком, как и сама гречка. Никаких ярких и уж тем более ядовитых цветов», – заключил Кукс.

    Ранее Кукс рассказал, как правильно выбрать мед с точки зрения цены, вкусовых ощущений и пользы для здоровья.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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