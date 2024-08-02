Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США
Израиль убил Исмаила Ханию, главу политбюро ХАМАС, получив одобрение от США, заявил министр информации (разведки) Ирана Исмаил Хатиб.
«Трусливое убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное израильскими агрессорами с получением «зеленого света» от США, еще раз продемонстрировало жестокость израильского режима», – цитирует слова министра агентство Nour News, передает ТАСС.
Позже в тот же день New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство Хании.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону и будет действовать в ответ на убийство Хании, когда сочтет это необходимым.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов охарактеризовал гибель Хании как абсолютно неприемлемое политическое убийство, которое может привести к дальнейшей эскалации в регионе.