Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.17 комментариев
Блинкен спрогнозировал, когда Иран атакует Израиль
Блинкен: Атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник
США не знают точного времени возможной атаки Ирана и ливанского движения «Хезболла» по Израилю, но она может начаться уже в понедельник, сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен главам МИД стран G7.
Источники портала Axios сообщили, что Блинкен заявил главам МИД стран G7, что Иран и «Хезболлах» примут ответные меры, но «пока неясно в какой форме», атака может начаться уже в ближайшие 24-48 часов, передает РИА «Новости».
Кроме того, госсекретарь США отметил, что наращивание численности американских войск в регионе преследует «исключительно оборонительные цели».
Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.
Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.
Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.