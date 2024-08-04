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    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    37 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    4 августа 2024, 22:45 • Новости дня

    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    «Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска преодолели канал Северский Донец – Донбасс и заняли позиции на западном берегу Часова Яра в микрорайоне Новый, зашли в тыл к ВСУ по подземным тоннелям, сообщил «Царьград».

    Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.


    4 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Военкор Поддубный: Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики терроризировали Донбасс, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова». Поддубный добавил, что бежавшие из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсонщине, откуда в мае 2024 года командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП под Харьков.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

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    4 августа 2024, 18:50 • Новости дня
    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Военный эксперт Онуфриенко: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переданные Украине десять F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться так же, как и ранее стоявшая на вооружении ВСУ авиация советского образца, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.

    «Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.

    «В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».

    По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.

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    4 августа 2024, 02:56 • Новости дня
    Жители украинского Ковеля устроили митинг у военкомата

    Жители украинского Ковеля потребовали от сотрудников военкомата отпустить задержанных горожан

    Жители украинского Ковеля устроили митинг у военкомата
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    У территориального центра комплектования (военкомата) в Ковеле (Волынская область Украины) произошел митинг, в ходе которого участники потребовали отпустить горожан, задержанных сотрудниками ТЦК, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщили СМИ, собравшиеся на «митинг возле ТЦК» потребовали «отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту». Судя по видео, митинг начался днем, на него собралась толпа из нескольких десятков человек, полиция пыталась оттеснить участников акции от военкомата, передает РИА «Новости».

    Акция продолжилась и вечером. В соцсетях утверждают, что задержанных отпустили, но народ решил продолжить митинг, передает RT.

    Напомним, на Украине многие жители враждебно настроены к продолжающейся мобилизации, массовое бегство от которой даже привело к возникновению в стране новой отрасли экономики, построенной на огромной цепи взяток. Людей в военкоматы загоняют силой и обманом. В ответ жители Украины жгут машины сотрудников ТЦК.

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    4 августа 2024, 12:56 • Новости дня
    ВСУ впервые показали видео пуска Storm Shadow с Су-24

    ВСУ впервые показали кадры пуска ракет Storm Shadow с Су-24М

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушные силы ВСУ впервые показали запуск крылатых ракет Storm Shadow/Scalp советским бомбардировщиком Су-24М.

    Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель», ракеты Storm Shadow применяются ВСУ более года, но публично их пуски были показаны впервые. На видео две ракеты отделяются от корпуса бомбардировщика и начинают планирование.

    Ранее российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow.

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    4 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России освободили Новоселовку Первую в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские Вооруженные силы продолжают успешно вести наступательные действия на различных направлениях. Так, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка Донецкой народной республики. Отражена контратака противника.

    Отмечается, что потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Как указали в пресс-службе, на других направлениях также достигнуты успехи. Так, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника, уничтожили склады боеприпасов и военную технику.

    В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах Старицы, Волчанска Харьковской области, Мирополье и Басовки Сумской области. В ведомстве указали, что потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В частности, подразделения группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили несколько западных танков Leopard и артиллерийских систем. Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям и отразив контратаки противника. Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, уничтожив несколько западных самоходных артиллерийских установок.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка ДНР. ВС РФ ликвидировали до 690 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109.

    Как указали в Минобороны, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. В ведомстве добавили, что потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил в течение суток поражены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолет Су-27, несколько реактивных снарядов HIMARS и большое количество беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанска, заняли уже практически его половину.

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    4 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил прибытие первой партии F-16 на Украину
    Зеленский подтвердил прибытие первой партии F-16 на Украину
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в своем Telegram-канале официально подтвердил, что истребители F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками, передает ТАСС.

    Точное количество переданных Киеву истребителей и место их базирования не уточняются.

    Зеленский также опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Напомним, в воскресенье журнал The Economist сообщил, что Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США.

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    4 августа 2024, 11:59 • Новости дня
    В Раде раскрыли число уклонистов

    В Раде сообщили о 800 тыс. скрывающихся от мобилизации украинцев

    В Раде раскрыли число уклонистов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

    В интервью газете Financial Times он сказал, что многие украинские мужчины «ушли в подполье», сменив место жительства и получая зарплату наличными.

    По словам Наталухи, компании на Украине уже потеряли около 20% работников из-за мобилизации, а еще больше могут уехать с Украины из-за регулярных отключений электричества. Он добавил, что все больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы, передает ТАСС.

    Наталуха заявил, что рассматриваемые в Раде законопроекты о так называемом экономическом бронировании работников позволят забронировать от армии приблизительно 895 тыс. человек, соответственно в госбюджет поступит около 200 млрд гривен (свыше 4,8 млрд долларов).

    Ранее Наталуха заявил, что ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой.

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    4 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики выразил желание отправиться в зону СВО

    Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области, а также в атаке на военный аэродром Дягилево, выразил желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что Сидики «раскаялся» в своих преступлениях и выразил готовность «искупить вину кровью». Он заявил, что хотел бы отправиться служить в российской армии в зоне СВО, передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Также он признался в атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании. Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе.

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    4 августа 2024, 02:17 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Харьковской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным СМИ, серия взрывов произошла в Харькове или за пределами города, передает ТАСС.

    Также сообщается о взрывах в Миргороде, передает РИА «Новости».

    Сейчас воздушная тревога отменена на всей территории Украины, кроме Харьковской области.

    Накануне после сообщений о взрывах в Винницкой области в регионе произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

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    4 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Волынский областной военкомат на Украине обвинил спецслужбы России в организации митинга местных жителей, потребовавших отпустить мобилизованных мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Как сообщило издание, волынский ТЦК обвинил спецслужбы России в организации митинга под зданием военкомата в Ковеле, передает РИА «Новости».

    В военкомате подтвердили, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками ТЦК и местными жителями начался конфликт, в организации которого военкомат обвинил российские спецслужбы.

    Ранее сообщилось, что у ТЦК в Ковеле произошел митинг, в ходе которого участники потребовали отпустить горожан.

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    4 августа 2024, 11:43 • Новости дня
    Кадыров рассказал о растущем недовольстве в рядах ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве в рядах ВСУ, о чем свидетельствует возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев.

    По его словам, в списке пленных оказался интересный гражданин Украины по национальности венгр Василий Севке, служивший в 5-й штурмовой бригады ВСУ. Кадыров добавил, что захватили бойцы отряда «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС России, передает ТАСС.

    Глава Чечни добавил, большинство из взятых в плен были принудительно мобилизованы и предпочитают сдаваться из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит их руководство.

    Кадыров отметил также, что тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы и очень много военных ВСУ добровольно сдаются в плен, что свидетельствует о растущем недовольстве среди украинских военных и осознании того, что только так они смогут спастись.

    Ранее один из пленных военнослужащих ВСУ Виталий Поплавский сообщил, что колумбийские наемники бросили на позициях украинских военнослужащих, которые находились там десять дней без еды и воды после чего попали в плен.

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    4 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    На Западе рассказали о полученных Украиной F-16

    Economist: Украина получила в конце июля 10 из 79 истребителей F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США, сообщил журнал Economist.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Ранее New York Post сообщала, что в ВСУ существует нехватка пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    4 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    В Чугуеве на Украине уничтожили склад с техникой ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами был уничтожен склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, четыре прилета было около 23.00 в городе Чугуев, на аэродроме был поражен склад с боеприпасами и техникой, также была уничтожена большая группа военных ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лебедев, прилеты по Чугуеву были слышны и в Харькове.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ.

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    4 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты критической инфраструктуры в трех населенных пунктах Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объекты критической инфраструктуры поразили в трех населенных пунктах Сумской области, сообщило региональное отделение украинского телеканала «Общественное».

    По сообщению телеканала, повреждена критическая инфраструктура и транспорт в Мануховке, Мирополье и Дружбе, передает РИА «Новости».

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области.

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    4 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Дрон-камикадзе ВСУ ударил по заправке в Донецке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные ночью атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает источник с места собыий.

    Как сообщил источник РИА «Новости», ВСУ атаковали АЗС по улице Кирова, при этом дрон попал непосредственно в одну из заправочных колонок, после чего возник пожар. Он добавил, что на месте происшествия обнаружены батарейки, лопасти и обшивка самого дрона.

    «Услышала жужжание, и потом сразу прямое попадание, а в это время я успела забежать (в помещение). Здесь уничтожена колонка», – рассказала сотрудница поврежденной АЗС.

    Ранее ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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