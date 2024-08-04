  • Новость часаВС России освободили Новоселовку Первую в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем обернется запрет строить маленькие квартиры
    Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь» по переговорам в Газе
    В Раде раскрыли число уклонистов
    Захарова отреагировала на расследование «Бесогона» о стипендиатах Фонда Джона Смита
    Рябков: Россия и США ушли от витка эскалации из-за сигнала Пентагону
    Вернувшийся по обмену россиянин рассказал о попытках отравить его в США
    Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»
    ВСУ впервые показали видео пуска Storm Shadow с Су-24
    Польского генерала уволят НАТО из-за гомофобии и расизма
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    32 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    4 августа 2024, 13:14 • Новости дня

    На Олимпиаде решили не проводить в Сене плавание на открытой воде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соревнования по плаванию на открытой воде в рамках летних ОИ в Париже не будут проводить в Сене, сообщил судья Алексей Калинин.

    По его словам, все ждут решения, будут ли проходить в понедельник соревнования эстафетных команд с плаванием или их перенесут на 6 августа, когда старт состоится в любом случае, передает РИА «Новости». Калинин добавил, что соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене.

    Женский заплыв на 10 км должен пройти 8 августа, днем позже проплывут мужчины.

    Ранее в воскресенье организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на ОИ в Париже из-за плохого качества воды в Сене.

    2 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

    IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

    По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

    После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

    IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

    Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

    «Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

    Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.

    Коментарии (24)
    3 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде

    Глава МОК Бах назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде

    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде
    @ Tiziano Ballabio/IPA Sport/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийские соревнования по триатлону в Париже были сенсационными, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    «Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», – заявил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Ранее канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало. Нидерландская триатлонистка Рахел Кламер заявила, что плавать в Сене было отвратительно.

    Коментарии (12)
    1 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Турецкий стрелок стал знаменитостью после «расслабленного выступления» на ОИ

    Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкий 51-летний стрелок Юсуф Дикеч выступил на Олимпиаде в Париже без специальных линз и наушников, завоевал серебряную медаль и стал интернет-знаменитостью.

    Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.

    Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.

    Коментарии (15)
    3 августа 2024, 18:53 • Новости дня
    На Олимпиаде в поединке по дзюдо сошлись бойцы с огромной разницей в габаритах

    Tекст: Вера Басилая

    На командном турнире по дзюдо на Олимпийских играх в Париже в четвертьфинале сошлись олимпийский чемпион Тедди Ринер весом 145 кг при росте 204 см и боец из Южной Кореи Ли Ен Хван весом 81 кг, который ниже соперника на 30 см.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер «выдержал» попытки соперника провести приемы, после чего одержал досрочную победу, пишет «Российская газета».

    Отмечается, что жеребьевка состоялась в рамках правил, передает канал «360».

    Ранее участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест.

    Коментарии (21)
    3 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    @ Susana Vera/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    После четвертьфинального матча мужского олимпийского футбольного турнира, завершившегося победой сборной Франции над Аргентиной, произошла потасовка между футболистами обеих команд.

    Потасовка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении после завершения матча, передает РИА «Новости».

    Ранее теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на Олимпиаде.

    Коментарии (2)
    2 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    @ Manu Fernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде, обыграв в полуфинале испанский дуэт Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо.

    Поединок закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских спортсменок, передает ТАСС.

    В финальном матче Андреевой и Шнайдер предстоит встретиться с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини.

    Ранее российская батутистка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады.

    Коментарии (33)
    2 августа 2024, 18:12 • Новости дня
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во время трансляции соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы допустили ошибку, разместив российский флаг в графике вместо флага СССР.

    Это было сделано в момент публикации информации о мировом и олимпийском рекордах по метанию молота, передает РИА «Новости».

    Мировой рекорд (86,74 м), установленный в 1986 году Юрием Седых, сопровождался флагом СССР. В то время как олимпийский рекорд (84,80 м), установленный на Играх 1988 года в Сеуле Сергеем Литвиновым, был ошибочно обозначен флагом Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что во время открытия Олимпиады олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде.


    Коментарии (0)
    3 августа 2024, 01:51 • Новости дня
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что на церемонии открытия Олимпиады в Париже Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо».

    По словам Захаровой, многие сочли, что Франция показала не лицо, а «нечто другое, какие-то иные части тела». Однако, как отметила Захарова в Telegram, если президент Франции утверждает, что у его страны «теперь такое лицо, то ему виднее, конечно».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр вызвала скандал. В частности, возмущение было связано с постановкой, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Церемонию назвали парадом трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    Коментарии (12)
    3 августа 2024, 19:15 • Новости дня
    Россиянин не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ

    Россиянин Сырица не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Глеб Сырица не смог финишировать в групповой гонке на олимпийском турнире в Париже по велоспорту на шоссе, победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул.

    В официальном протоколе напротив фамилии Сырицы значится статус DNF (не финишировал), передает РИА «Новости».

    Эвенепул стал двукратным олимпийским чемпионом, его время 6 часов 19 минут 34 секунды. До этого он выиграл гонку с раздельным стартом. Вторым финишировал француз Валентен Мадуа , на третьем месте – тоже француз Кристоф Лапорт.

    Российский велогонщик Сырица является многократным призером юниорских и молодежных трековых чемпионатов мира и Европы, он победитель любительских шоссейных гонок в Испании.

    Ранее теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде.

    Коментарии (6)
    3 августа 2024, 15:36 • Новости дня
    Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии направили в Международный олимпийский комитет (МОК) возражения против участия в парижской Олимпиаде боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, ранее проваливших гендерный тест, пишет Reuters.

    «Наша федерация уведомила Венгерский олимпийский комитет (MOB) о наших возражениях против участия алжирской спортсменки», – заявила Федерация бокса Венгрии, передает радио Sputnik. В свою очередь президент MOB инициировал срочные консультации с директором по спорту МОК, чтобы прояснить ситуацию, добавили там.

    В Болгарском олимпийском комитете заявили о намерении «твердо защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть нанесен ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях».

    «Кроме того, мы выражаем обеспокоенность состоянием здоровья женщин-спортсменок, поскольку научно доказано, что удары мужчин намного сильнее, чем у женщин, и могут привести к серьезным травмам и постоянным увечьям», – отметили в организации.

    Вместе с тем глава алжирской делегации на Олимпиаде Хейреддин Барбари сообщил, что олимпийский комитет Алжира подал жалобу в МОК из-за «безнравственной» кампании против Иман Хелиф, оказавшейся в центре скандала.

    Напомним, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Коментарии (0)
    3 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Завоевавшая золото Олимпиады гимнастка из США процитировала Трампа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая золотую медаль в многоборье на Олимпиаде-2024, оставила комментарий в соцсетях, в котором процитировала кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Спортсменка ответила на пост певицы Рики Давилы, которая назвала Байлз величайшей спортсменкой всех времен.

    «Я люблю свою черную работу», – передает Газета.ru слова Байлз.

    Эта фраза отсылает к высказыванию Трампа, сделанному во время дебатов 27 июня с Джо Байденом, когда он заявил, что мигранты, приезжающие в США, занимаются «черной работой».

    Симона Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой, что является выдающимся достижением, хотя рекорд по количеству олимпийских медалей принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной.

    Коментарии (0)
    1 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Нидерландская триатлонистка заявила, что плавать в Сене было отвратительно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в Олимпийских Играх в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми, заявила триатлонистка Рахел Кламер.

    По ее словам, плавать в Сене было отвратительно, вода была грязной, а условия состязания – несправедливыми. Кламер отметила, что течение в Сене создавало препятствия, и плавание превратилось в настоящую лотерею, передает РИА «Новости».

    «Посмотрим, заболею ли я. Ведь я наглоталась много воды. Это очень красивое место, но это было на самом деле несправедливо», – добавила спортсменка.

    Другая триатлонистка из Нидерландов Майя Кингма рассказала телеканалу NOS, что стыдно, что есть такие риски на таком крупном мероприятии. «Я рада, что соревнование по триатлону состоялось, но такое напряжение – это не то, что я могла бы повторить», – добавила Кингма.

    Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что у властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене.

    Коментарии (0)
    2 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    В МОК заявили об уважении решения CAS по олимпийской бронзе российских фигуристов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о присуждении бронзовых медалей российским фигуристам за командные соревнования на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщили в пресс-службе МОК.

    «МОК ознакомился с сообщением CAS и будет уважать это решение», – передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

    Напомним, что ранее CAS отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады о пересмотре результатов командного турнира. Вердикт был опубликован 2 августа. Золотые медали получит сборная США, серебро – сборная Японии, а бронзу – команда России.


    Коментарии (0)
    2 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    МОК пообещал рассмотреть инцидент с израильским дзюдоистом, который поцеловал военный флаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) расследует эпизод с возможным нарушением Олимпийской хартии со стороны израильского дзюдоиста Петера Пальчика, сообщил представитель организации Марк Адамс.

    Пальчик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 100 кг. И после победы в схватке за третье место поцеловал военный флаг.

    По словам Адамса, МОК продолжает напоминать национальным олимпийским комитетам правила поведения спортсменов на Играх, и не только НОК Израиля, все НОКи должны следовать этим правилам, передает ТАСС.

    «Поэтому, очевидно, мы рассмотрим этот случай. Я не видел видео [того, как он празднует], но мы обязательно напомним НОК Израиля о правилах поведения и выражения спортсменов. Мы подождем и посмотрим, что будет дальше, чтобы говорить о последствиях», – добавил он.

    Ранее гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде.

    Коментарии (0)
    2 августа 2024, 14:53 • Новости дня
    Российская батутистка Бладцева вышла в финал Олимпиады

    Российская батутистка Бладцева вышла в финал соревнований Олимпиады в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянка Анжела Бладцева примет участие в финале соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже.

    19-летняя спортсменка в лучшей попытке показала результат 55,710 балла, в первой попытке ее результат составил 55,640 балла, передает РИА «Новости».

    Бладцева стала четвертой и вошла в число восьми лучших спортсменов, которые примут участие в финале. Также за медали поборется белоруска Виолетта Бордиловская (56,340), ставшая второй.

    Ранее МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.

    Коментарии (3)
    Главное
    Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за организацию убийства
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    Маск предрек Британии гражданскую войну
    Жители украинского Ковеля устроили митинг у военкомата (видео)
    Эксперт по физиогномии оценил реакцию сенатора Савельева на арест
    Подростки вырвали кресты из могил на кладбище в Великом Новгороде

    Россия показала пример по избавлению от госдолга

    Россия стала третьей экономикой мира с наименьшим госдолгом на душу населения. По этому показателю страна теперь уступает только Индии и Индонезии. Как напоминают эксперты, Россия унаследовала астрономический госдолг от СССР, избавление от него стало одним из достижений первых двух президентских сроков Владимира Путина. После 2014 года стране пришлось изменить свою финансовую стратегию, что тоже дало результаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовится к черным временам в Америке

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............