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    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    17 комментариев
    1 августа 2024, 14:34 • Новости дня

    Нидерландская триатлонистка заявила, что плавать в Сене было отвратительно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в Олимпийских Играх в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми, заявила триатлонистка Рахел Кламер.

    По ее словам, плавать в Сене было отвратительно, вода была грязной, а условия состязания – несправедливыми. Кламер отметила, что течение в Сене создавало препятствия, и плавание превратилось в настоящую лотерею, передает РИА «Новости».

    «Посмотрим, заболею ли я. Ведь я наглоталась много воды. Это очень красивое место, но это было на самом деле несправедливо», – добавила спортсменка.

    Другая триатлонистка из Нидерландов Майя Кингма рассказала телеканалу NOS, что стыдно, что есть такие риски на таком крупном мероприятии. «Я рада, что соревнование по триатлону состоялось, но такое напряжение – это не то, что я могла бы повторить», – добавила Кингма.

    Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что у властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене.

    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

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    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

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    30 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

    Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

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    31 июля 2024, 23:54 • Новости дня
    На Олимпиаде после заплыва по Сене вырвало двух спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало.

    Миславчук отравился после плавания в этой реке, после чего его стошнило прямо перед телекамерами, передает Ura.ru.

    Шабалину вырвало после первого круга, об этом она сообщила «Чемпионату».

    Она пояснила, что в ходе заплыва захлебнулась водой из Сены, и почувствовала позывы рвоты.

    В соревнованиях победила французская спортсменка Кассандра Богран.

    Напомним, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после сообщений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке.

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    31 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх – 2024.

    По словам Райдера, он хотел выработать иммунитет к кишечной палочке, передает Lenta.Ru.

    Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на фоне заявлений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить ее чистоту.

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    30 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Кандидат в президенты США Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    По его словам, мероприятие запомнилось позорными и ужасными постановками, передает «Лента.ру».

    Трамп добавил, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, он бы сделал все, чтобы чувства христиан по всему миру не были задеты.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    1 августа 2024, 09:07 • Новости дня
    Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024

    Российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады для Франции

    Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

    Уроженка Асбеста (Свердловская область) в среду преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды, передает РИА «Новости».

    Золото завоевала американка Кэти Ледеки, которая с результатом 15.30,02 побила собственный олимпийский рекорд. Она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Тройку призеров замкнула немка Изабель Гозе (+11,14).

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    31 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Выставка в честь российских олимпийцев открылась в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа начала работу выставка «Легенды российского спорта на протяжении олимпийского века».

    Экспозиция, собравшая редкие фотографии и архивные материалы, рассказывает о спортивных традициях России и ее вкладе в мировой спорт, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова, передает ТАСС.

    Выставка занимает два этажа центра, на ней представлено около сотни исторических фотографий. Несколько экранов транслируют олимпийские хроники с участием советских и российских спортсменов.

    На счету российских и советских спортсменов за всю историю олимпийского движения более 2 тыс. медалей, из них 751 – золотая, отметил атташе по культуре и спорту посольства России в Париже Антон Токовинин. «Это второй результат в мире. Российские и советские делегации 16 раз становились первыми по итогам командного зачета», – добавил он.

    В свою очередь амбассадор во Франции Игр будущего Жереми Буи признался, что с юношества знаком с достижениями российских спортсменов. Он выразил надежду, что «подрастающее поколение французов также будет знать об атлетах из России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

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    31 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене

    Мэр Парижа Идальго: Заплыв в Сене изначально был единственным планом

    Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене, заявила в среду мэр Парижа Анн Идальго.

    По ее словам, в мэрии всегда были уверены в том, что соревнования пройдут на реке в Париже, и у них не было плана «Б», а проведение соревнований на Сене – всегда был единственным возможным, передает РИА «Новости».

    По словам Идальго, при по-настоящему серьезной работе «речь не идет ни о том, чтобы ставить свечку, ни о какой-либо проблеме».

    Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище.

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    30 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

    По словам турецкого лидера, 13-летняя внучка попросила его не ехать на мероприятие, потому что «там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду», передает РИА «Новости».

    Эрдоган также заявил, что намерен созвониться с папой Римским и поделиться с ним критикой позора, который был продемонстрирован на открытии Игр. По его мнению, шоу оскорбило христиан и мусульман, а «ЛГБТ-лобби» захватило западный мир.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

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    30 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    На матче украинской теннисистки вопреки запрету МОК вывесили националистический баннер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болельщики на матче олимпийского теннисного турнира между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Джессикой Пегулой демонстрировали флаги с украинскими националистическими лозунгами, несмотря на запрет МОК.

    Болельщики пронесли на матч флаг с лозунгом «Слава Украине – героям слава», внесенным Минюстиции России в перечень экстремистских, передает ТАСС.

    Ранее украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, запретили стоять на общих фото с россиянами и пожимать им руки.

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    31 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

    Конгрессмен Джонсон: Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

    Tекст: Александра Юдина

    Молчание администрации США в ответ на бурную реакцию общественности на пародию на знаменитую фреску Леонардо да Винчи, показанную на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, расценивается как одобрение этих действий, заявил конгрессмен Майк Джонсон.

    По его словам, молчание администрации США в данной ситуации можно интерпретировать только как согласие с этим, передает ТАСС.

    «У Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над «Тайной вечерей» на Олимпиаде, но он отказался это сделать», – отметил Джонсон.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

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    31 июля 2024, 21:10 • Новости дня
    Гендиректор Adidas извинился за рекламу с отсылкой к Олимпиаде в Мюнхене

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу ретромодели кроссовок с участием американской супермодели палестинского происхождения Беллой Хадид, которая вызвала критику из-за связи с терактом на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

    «Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные элементы этой рекламной кампании. Когда вы делаете ошибку, необходимо извиниться и двигаться дальше», – передает ТАСС со ссылкой на слова Гульдена, сказанные агентству Bloomberg.

    Adidas запустила рекламную кампанию для продвижения новой линейки кроссовок SL 72, в разработке которой дизайнеры использовали обувь, созданную для Олимпийских игр 1972 года. В качестве рекламного лица была выбрана Белла Хадид.

    Пользователи соцсетей посчитали выбор модели провокационным, так как во время той Олимпиады произошел теракт, сообщала газета Washington Post.

    Теракт был совершен 5 сентября 1972 года палестинской группировкой «Черный сентябрь», в результате которого погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский. Выбор Хадид в качестве лица рекламы также подвергся критике со стороны властей Израиля.

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    31 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на Олимпиаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на подиуме олимпийского турнира по настольному теннису в Париже.

    Как сообщает РИА «Новости», призерами стали пары из Китая, КНДР и Южной Кореи. Все призеры на Олимпийских играх должны делать победные селфи после вручения медалей на телефон южнокорейской компании – спонсора Игр.

    Напомним, несмотря на действующий запрет на использование российской символики на Олимпийских играх в Париже, во время прямой трансляции соревнований по плаванию на экранах ненадолго появился государственный флаг России.

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