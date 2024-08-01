Нидерландская триатлонистка заявила, что плавать в Сене было отвратительно

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, плавать в Сене было отвратительно, вода была грязной, а условия состязания – несправедливыми. Кламер отметила, что течение в Сене создавало препятствия, и плавание превратилось в настоящую лотерею, передает РИА «Новости».

«Посмотрим, заболею ли я. Ведь я наглоталась много воды. Это очень красивое место, но это было на самом деле несправедливо», – добавила спортсменка.

Другая триатлонистка из Нидерландов Майя Кингма рассказала телеканалу NOS, что стыдно, что есть такие риски на таком крупном мероприятии. «Я рада, что соревнование по триатлону состоялось, но такое напряжение – это не то, что я могла бы повторить», – добавила Кингма.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что у властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене.