Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене
Мэр Парижа Идальго: Заплыв в Сене изначально был единственным планом
У властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене, заявила в среду мэр Парижа Анн Идальго.
По ее словам, в мэрии всегда были уверены в том, что соревнования пройдут на реке в Париже, и у них не было плана «Б», а проведение соревнований на Сене – всегда был единственным возможным, передает РИА «Новости».
По словам Идальго, при по-настоящему серьезной работе «речь не идет ни о том, чтобы ставить свечку, ни о какой-либо проблеме».
Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище.