Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене

Мэр Парижа Идальго: Заплыв в Сене изначально был единственным планом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в мэрии всегда были уверены в том, что соревнования пройдут на реке в Париже, и у них не было плана «Б», а проведение соревнований на Сене – всегда был единственным возможным, передает РИА «Новости».

По словам Идальго, при по-настоящему серьезной работе «речь не идет ни о том, чтобы ставить свечку, ни о какой-либо проблеме».

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище.