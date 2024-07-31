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    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

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    31 июля 2024, 15:14 • Новости дня

    Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене

    Мэр Парижа Идальго: Заплыв в Сене изначально был единственным планом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене, заявила в среду мэр Парижа Анн Идальго.

    По ее словам, в мэрии всегда были уверены в том, что соревнования пройдут на реке в Париже, и у них не было плана «Б», а проведение соревнований на Сене – всегда был единственным возможным, передает РИА «Новости».

    По словам Идальго, при по-настоящему серьезной работе «речь не идет ни о том, чтобы ставить свечку, ни о какой-либо проблеме».

    Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище.

    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

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    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

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    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

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    30 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

    Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

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    28 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок

    Tекст: Ольга Иванова

    У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры, сообщает газета Le Parisien.

    Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.

     Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.

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    30 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Кандидат в президенты США Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    По его словам, мероприятие запомнилось позорными и ужасными постановками, передает «Лента.ру».

    Трамп добавил, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, он бы сделал все, чтобы чувства христиан по всему миру не были задеты.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    29 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

    По сообщению пресс-службы, оргкомитет ОИ, Международная федерация триатлона и местные власти решили отменить плавательную часть тренировки по триатлону, так как уровень качества воды не дает гарантий безопасности спортсменов, передает ТАСС.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

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    29 июля 2024, 09:56 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады придумали способ спасти соревнования по триатлону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище, сообщили СМИ.

    Как сообщает портал sortiraparis.com, когда дождевая вода в больших количествах поступает в канализационную сеть, это повышает ее уровень в трубах, после чего стоки поступают в Сену, и в случае, если погода в Париже не улучшится, то соревнования по триатлону могут перенести на водный стадион «Вер-сюр-Марн», который будет использоваться для соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

    Издание отмечает, что существует и «план Б», по которому плавание из триатлона просто исключат, оставив лишь велогонку и бег.

    «Но прежде чем отказаться от плавания, соревнования сначала отложат на несколько дней в надежде, что ситуация улучшится. Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать и надеяться, что течение Сены тоже успокоится», – сообщает портал.

    Ранее пресс-служба Олимпиады сообщила, что второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене.

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    28 июля 2024, 23:12 • Новости дня
    Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады

    Вице-премьер Словакии Тараба отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады

    Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие «извращенной» Олимпиады
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, поэтому принято решение не участвовать в церемонии закрытия Игр, заявил вице-премьер Словакии Томаш Тараба.

    По его словам, он должен был представлять Словакию на церемонии закрытия. Тараба объяснил, что не поедет на закрытие, потому что «эта Олимпиада всегда будет отвратительным символом извращенного упадка», который злоупотребил красотой спорта и сделал из этого «прогрессивный политический театр», передает ТАСС.

    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    29 июля 2024, 07:47 • Новости дня
    Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    AP News: Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады из-за того, что снявшегося с урнира Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, сообщили СМИ.

    Эбден до матча с Джоковичем в последний раз выступал в одиночном разряде два года назад. Как приводит слова Джоковича AP News, он не понимает этих правил, поскольку что они нелогичны, пишет «Чемпионат».

    «Честно говоря, не думаю, что это (создает) хороший имидж для (теннисного) спорта. В одиночном разряде было много запасных игроков, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Я этого не понимаю», – сказал Джокович.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

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    29 июля 2024, 00:01 • Новости дня
    Захарова нашла плюсы в отзыве аккредитаций российских журналистов на Олимпиаде

    Захарова отметила плюсы в отзыве аккредитаций российских журналистов на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла положительные моменты в отзыве аккредитаций российских журналистов на Олимпиаде, отметив, что их «не покусают крысы».

    «Зато вас не покусают крысы, вы не подхватите кишечную палочку в Сене и вас не сведут с ума душевно нездоровые вурдалаки», – цитирует ТАСС Захарову.

    Она призвала «порадоваться» за президента Франции Эмманюэля Макрона, у которого все «идет по плану – триумф либерализма».

    Ранее Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение французских властей.

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    30 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

    По словам турецкого лидера, 13-летняя внучка попросила его не ехать на мероприятие, потому что «там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду», передает РИА «Новости».

    Эрдоган также заявил, что намерен созвониться с папой Римским и поделиться с ним критикой позора, который был продемонстрирован на открытии Игр. По его мнению, шоу оскорбило христиан и мусульман, а «ЛГБТ-лобби» захватило западный мир.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

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    29 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Медведев назвал олимпийских чиновников зажравшимися от взяток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство международного олимпийского движения является «оборзевшей и зажравшейся от взяток организацией толстомордых чиновников», по которым «плачет тюрьма», такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Поделюсь, что называется, из первых рук личными представлениями о руководстве олимпийского движения. Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным – уж точно», – написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.

    По его мнению, большая часть спортивных чиновников – «напыщенные, важные главы международных федераций с бокалами дорогого шампанского и блеском очей», которым интересны только «бесконечные тусовки, шушуканья, распил бабла, намеки, альянсы и прочая преступная дребедень».

    Медведев считает, что эта организация нуждается в обновлении, в основу которого лягут чистые, прозрачные спортивные принципы. «Да здравствует МОК 2.0!» – написал он.

    Ранее в Кремле назвали отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

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    29 июля 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – утка

    Песков: Обвинения в адрес России в «нападении» на инфраструктуру Франции – очередная утка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления о якобы российских атаках на французскую инфраструктуру во время Олимпийских игр в Париже ничем не обоснованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль воспринимает такие публикации из СМИ с Запада, как «очередные утки, очередные бездоказательные обвинения», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в западной прессе «не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит».

    Песков отметил, что это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ.

    Ранее, согласно заявлениям французской прессы, на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции произошли «массовые диверсии».

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