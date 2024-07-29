Организаторы Олимпиады придумали способ спасти соревнования по триатлону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает портал sortiraparis.com, когда дождевая вода в больших количествах поступает в канализационную сеть, это повышает ее уровень в трубах, после чего стоки поступают в Сену, и в случае, если погода в Париже не улучшится, то соревнования по триатлону могут перенести на водный стадион «Вер-сюр-Марн», который будет использоваться для соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

Издание отмечает, что существует и «план Б», по которому плавание из триатлона просто исключат, оставив лишь велогонку и бег.

«Но прежде чем отказаться от плавания, соревнования сначала отложат на несколько дней в надежде, что ситуация улучшится. Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать и надеяться, что течение Сены тоже успокоится», – сообщает портал.

Ранее пресс-служба Олимпиады сообщила, что второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене.