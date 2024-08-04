Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Арестован владелец квест-комнаты в Махачкале после гибели двух девушек
Ленинский районный суд столицы Дагестана арестовал владельца квест-комнате, где в результате пожара погибли две посетительницы.
Как указали в пресс-службе суда, мужчина будет находиться под стражей до 21 сентября, передает ТАСС.
Ранее суд заключил под стражу второго аниматора квест-комнаты в Махачкале. Отмечается, что он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
Напомним, в подвале одного из зданий в Махачкале во время игрового сеанса воспламенился бензин, две посетительницы умерли от ожогов.