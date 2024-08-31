Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.3 комментария
Несколько пострадавших в происшествии с Ан-2 самостоятельно добрались до медиков
Часть пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии самостоятельно добрались до медиков.
Транспортировка потребовалась только троим из семи пострадавших, как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
В ведомстве сообщили, что сотрудники МЧС России помогли троим пострадавшим добраться до автомобиля, остальные пострадавшие дошли до медицинских работников самостоятельно.
Согласно данным ГУ МЧС, совершивший жесткую посадку Ан-2 самолет выполнял учебно-тренировочный полет для парашютных прыжков. В ходе полета восемь парашютистов успешно осуществили запланированные прыжки. После этого произошла нештатная ситуация, из-за которой пилоты были вынуждены посадить самолет в горно-лесистой местности недалеко от селения Кобан.