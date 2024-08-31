Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии
Самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Северной Осетии, сообщили в региональном МЧС.
«По имеющейся информации, на борту находились 10 парашютистов и 2 детей», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Пилот обратился в службу спасения и рассказал о произошедшем, но точное место посадки объяснить не смог. На место направлен еще один самолет.
Позже выяснилось, что Ан-2 находится в Пригородном районе на пастбище между селениями Майрамадаг и Кобан. На месте работают пожарные МЧС России – 10 человек и 2 единицы техники.
Самолет совершал учебно-тренировочные полеты для парашютных прыжков. Погибших в результате происшествия нет, но есть пострадавшие, они направлены в медучреждения.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находятся 22 человека.