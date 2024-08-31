  • Новость часаСу-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    31 августа 2024, 15:47 • Новости дня

    МЧС помогло воссоединиться 466 семьям из Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники МЧС России помогли воссоединить 466 семей из приграничных районов Курской области, сообщили в ведомстве.

    За последние сутки опасные районы области покинули 23 человек. В общей сложности удалось воссоединить с близкими 466 семей, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Также в МЧС отметили, что психологи продолжают оказывать помощь пострадавшему населению в пунктах временного размещения. За помощью обратились 315 раз, уточнили в МЧС.

    Кроме того, свыше 180 человек покинули приграничные районы Курской области за сутки.

    В МЧС добавили, что процесс переселения жителей приграничных районов осуществляется при поддержке ВС в сотрудничестве с главами муниципалитетов, региональными властями и волонтерами.

    «Почти 7 тысяч жителей из опасных районов размещены в 57 ПВР на территории Курской области», – подытожили в пресс-службе.

    Ранее в МЧС заявили о нормальном радиационном фоне в Курской области.


    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    31 августа 2024, 12:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    29 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ

    Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят на грузовиках

    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении, есть предварительные списки похищенных, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, ВСУ в Курской области ведут себя как откровенные террористы-боевики. Мирошник подчеркнул, что у России есть данные, что украинские военные хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении, после чего связь с ними теряется.

    «Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Дипломат добавил, что боевики не извещают ни власти, ни родных, где находятся похищенные люди.

    Мирошник отметил, что этой темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные данные.

    Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области.

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    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

    Коментарии (20)
    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    30 августа 2024, 06:16 • Новости дня
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ

    Посол Мирошник: Польские формирования и другие наемники замечены в Курской области

    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    @ Michal Fludra/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Посол побывал в Курской области, где встретился с жителями, которые видели в регионе военных людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Покидавшие свои дома местные жители сталкивались с боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах, передает РИА «Новости».

    В то же время, местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУ, у которых осталось что-то человеческое, призывали людей уходить, потому что за ними шли поляки, «которые не пощадят».

    Мирошник рассказал, что Россия получила огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. По его словам, ВСУ часто наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.

    «Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома», – заявил Мирошник.

    Посол добавил, что местные жители рассказали, что ВСУ в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР для развлечения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    29 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли более 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла артиллерийское орудие, установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Сорваны попытки атак в сторону Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 70 человек и четыре бронемашины. Пять украинских боевиков сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны у Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация в Сумской области ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сумов, Шалыгино и Эсмани.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 человек, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    30 августа 2024, 13:59 • Новости дня
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева, обвинив его в публичных призывах к террористической деятельности на территории России.

    Российские правоохранительные органы начали расследование в отношении экс-футболиста, его действия квалифицированы как публичные призывы к терроризму, что является уголовным преступлением, передает ТАСС.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алиева и объявил его в розыск. По данным следствия, футболист скрывается от правосудия за пределами России.

    Ранее родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    Коментарии (9)
    29 августа 2024, 10:59 • Новости дня
    Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия
    Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал вторжение украинской армии в Курскую область, призвав снять все ограничения на удары по России западным оружием.

    По его словам, Украина «проявила большое стратегическое мужество», вторгнувшись в российскую область, передает ТАСС.

    Более того, Боррель призвал дать Киеву больше систем ПВО и разрешить использовать западное оружие «в полную силу».

    Также глава дипслужбы ЕС сообщил, что 6 млрд евро помощи Украине остаются замороженными из-за вето Венгрии, пообещав искать пути преодоления данного вето.

    Кроме того, Боррель признал, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто.

    «Буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь в сфере ПВО», – пообещал Боррель.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.

    Коментарии (20)
    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

    Коментарии (2)
    31 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину, сообщил протоиерей Олег Чебанов.

    По его словам, украинские военные нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение. Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Однако, несмотря на то что монахи не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину, передает ТАСС.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения.

    Коментарии (13)
    28 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    МЧС: Из «серой зоны» в Курской области эвакуируют мирных жителей
    МЧС: Из «серой зоны» в Курской области эвакуируют мирных жителей
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области из «серых зон» эвакуируют мирных жителей, сообщили в МЧС России в среду.

    Работа ведут подразделения министерства обороны и волонтерские организации, они ищут людей в «так называемой серой зоне», указали в МЧС, передает ТАСС.

    Пока отработано 33 заявки на индивидуальную эвакуацию с территорий.

    Ранее в МЧС сообщили, что министерство и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из Курской области.

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    30 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Курском направлении в последние сутки потеряли порядка 380 человек и танк, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 380 человек, 22 единицы бронетехники, включая танк и 21 боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномета, станцию РЭБ и восемь автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного. Также она сорвала попытки атак в сторону Малой Локни, Пушкарного, Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, три бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Богдановки, Вишневки, Гапоново, Косицы, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Свердликово, Снагостя и 10-го Октября.

    Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в Сумской области у населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 7,8 тыс. человек, 75 танков, 36 БМП, 64 БТР, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять установок ЗРК, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области
    Российские войска освободили Кирово в ДНР
    Столтенберг назвал «соответствующей международному праву» атаку ВСУ на Курскую область
    Минфин США оценил стоимость российских ценных бумаг у американских инвесторов
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    СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

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    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

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    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям

    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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