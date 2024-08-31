МЧС помогло воссоединиться 466 семьям из Курской области

Tекст: Кристина Цыцура

За последние сутки опасные районы области покинули 23 человек. В общей сложности удалось воссоединить с близкими 466 семей, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Также в МЧС отметили, что психологи продолжают оказывать помощь пострадавшему населению в пунктах временного размещения. За помощью обратились 315 раз, уточнили в МЧС.

Кроме того, свыше 180 человек покинули приграничные районы Курской области за сутки.

В МЧС добавили, что процесс переселения жителей приграничных районов осуществляется при поддержке ВС в сотрудничестве с главами муниципалитетов, региональными властями и волонтерами.

«Почти 7 тысяч жителей из опасных районов размещены в 57 ПВР на территории Курской области», – подытожили в пресс-службе.

Ранее в МЧС заявили о нормальном радиационном фоне в Курской области.





